Для заполярных предпринимателей пройдёт серия образовательных вебинаров

С 17 августа по 26 августа Центр поддержки предпринимательства Мурманской области проведёт серию вебинаров «Основы финансовой отчётности для начинающих предпринимателей».

В ходе программы будут рассмотрены основы налогового, бухгалтерского и управленческого учёта, основные ошибки на старте бизнеса, которые влекут за собой штрафные санкции, доступные льготы для малого и среднего бизнеса, также участники освоят планирование и контроль бюджета.

Вместе с опытным федеральным экспертом по маркетингу и продажам Ксенией Бейлиной участники разберутся в законных способах оптимизации налоговой нагрузки, нюансах в заполнении и подаче различных видов отчётности, особенностях трудоустройства сотрудников. Кроме того, на примерах из практики увидят самые распространённые проблемы и варианты их решения.

Всем участникам, успешно завершившим программу, будет выдан электронный документ о прохождении серии образовательных вебинаров «Основы финансовой отчётности для начинающих предпринимателей».

Мероприятие стартует 17 августа. Участие бесплатное. Количество мест ограничено. Регистрация по ссылке.

Узнать подробную информацию о программе можно у куратора программы Ксении Бейлиной по телефону 8 (915) 394-11-35.

Мероприятие проводится Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Фото: https://gov-murman.ru