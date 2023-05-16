Для заполярных выпускников 23 мая в Долине Уюта устроят масштабный спортивно-музыкальный фестиваль

Второй год подряд для заполярных выпускников организуют насыщенную программу в Долине Уюта. В этом году Фестиваль молодёжных субкультур, приуроченный к празднованию «Последнего звонка», дополнит яркая музыкальная программа. Подробнее о том, какие площадки ждут выпускников 23 мая на территории мурманского спортивного комплекса, на оперативном совещании правительства рассказал руководитель АНО «СпортКульт51» Денис Шляпников.

«Главных героев, выпускников 9-х и 11-х классов, и всех гостей праздничного мероприятия в Долине Уюта ждут две сцены, на которых выступят заполярные танцевальные и музыкальные коллективы различных стилей и направлений, звёзды «Студенческой весны», 20 КВт звука, интерактивные площадки и фотозоны. Главным музыкальным подарком станет зажигательное двухчасовое выступление диджея Балдина из Санкт-Петербурга», — поделился Денис Шляпников.

Наряду с работой музыкальных площадок, пройдёт традиционный Фестиваль молодёжных субкультур. За время проведения яркое событие уже стало знаковым для активной молодёжи Мурманской области, в прошлом году фестиваль также объединил заполярных выпускников. Показать мастерство владения скейтбордом, трюковым самокатом и велосипедом ВМХ может каждый. Зарегистрироваться на соревнования можно 23 мая на площадке скейт-парка в Долине Уюта в 12.00. Старт отборочному раунду будет дан в 13.00. А в 17.00 на главной сцене пройдёт церемония награждения лучших райдеров. Победители и призеры получат дипломы и кубки, самые умелые в номинациях «Хип-Хоп», «Брейкинг Про», «Скейтбординг» и «BMX» получат право представить Мурманскую область на гранд-финале международной конкурс-премии «КАРДО» в августе в Ставрополе. В этом году конкурс-премия «Кардо» включена в платформу АНО «Россия – страна возможностей».

Министерство информационной политики ожидает, что гостями и участниками события в Долине Уюта станут более трёх тысяч представителей уличных видов спорта, творческих коллективов Кольского Заполярья, выпускников 9-х и 11-х классов, их родителей, а также активных северян. Для участников и зрителей подготовлены разнообразные площадки: гигантская дженга, зона популярной тактической игры «Лазертаг», школа диджеинга, зона киберпространства и виртуальной реальности.

Для выпускников организаторы также обустроят специальную площадку «Куда пойти учиться», на которой ребята смогут выстроить образовательный вектор вместе с представителями Центра опережающей профессиональной подготовки, заполярных колледжей и мурманских университетов – МАГУ и МГТУ. Узнать больше о волонтёрской деятельности поможет «Пространство Добра» – площадка, которая будет организована совместно с комитетом молодёжной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru