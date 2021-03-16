Для желающих посетить соревнования по национальным видам спорта в рамках Праздника Севера впервые организуют доставку до Ловозера

20 марта в Ловозере стартует одно из самых зрелищных мероприятий в рамках Праздника Севера – соревнования по национальным видам спорта.

В программу входят гонки на оленьих упряжках, метание аркана на рога, стрельба из арбалета и национальная борьба. В связи с популярностью этих соревнований у жителей Мурманской области региональное министерство спорта и молодежной политики организует два 50-местных автобуса для доставки зрителей в Ловозеро и обратно.

Автобусы отправятся 20 марта в 8.00 от Центрального стадиона профсоюзов. Обратно автобусы отправятся в 15.00.

Как сообщает региональное Министерство спорта и молодёжной политики, в связи с ограниченным количеством мест ведётся предварительная запись по телефону (8152)45-99-09, начиная с 16 марта до окончания свободных мест в автобусе. Звонки принимают с 9.30 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.