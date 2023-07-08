Для женщин дети — это счастье, для мужчин — цветы жизни, большинство же ассоциирует подрастающее поколение с радостью

Радость и счастье — именно с этими словами россияне чаще всего ассоциируют детей. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

С детьми у россиян чаще всего ассоциируется радость и счастье: этим поделились 14% и 10% соответственно. Чуть реже опрошенные вспоминали о том, что дети — это «цветы жизни» (8%), ответственность (7%), а также любовь и шум (по 5%). С такими понятиями, как будущее и семья, детей ассоциируют по 4% опрошенных, со смехом и заботой — по 3%. По 2% признались, что для них дети — это прежде все проблемы, школа и детский сад. Столько же в первую очередь думает о том, что дети — маленькие люди. Еще для 2% дети — это прежде всего их собственный ребенок. Добро, нежность, игрушки, продолжение жизни, улыбку и солнце назвали по 1%, столько же сказали, что дети — это хорошо и поделились желанием обзавестись потомством. Лишь у 3% опрошенных с этим словом нет никаких ассоциаций.

О том, что дети — это счастье, чаще говорили женщины (13% против 7%). Тех, кто сравнивает детей с цветами жизни, больше среди мужчин (11% против 5%).

Время проведения опроса: 24—30 июня 2023 года.