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Мурманская область. Арктика (16+)07.06.23 15:30

Для женщин-лидеров из флотских городов России могут разработать образовательную программу на базе заполярной конференции «Звезда Севера»

Для женщин-лидеров из флотских городов России планируют создать образовательную программу, основанную на опыте проекта «Звезда Севера» из Мурманской области. Об этом сообщила руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис на первом форуме «Женщины Севера», который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге.

6 июня 2023 года в рамках Первого форума женщин Севера, Сибири и Дальнего Востока состоялась стратегическая сессия «Эффективные коммуникации как фактор успеха женщин Севера» под руководством заместителя председателя Совета Федерации Галины Кареловой. В сессии приняли участие общественные деятели, антропологи, представители коренных малочисленных народов из Мурманской и Магаданской областей, Якутии. Участники стратсессии обсудили вопросы сохранения культур и языков коренных народов в современных реалиях, а также развития коммуникационных компетенций для реализации потенциала женщин Севера.

Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова проинформировала участников сессии о проектах и вкладе Совета Евразийского женского форума в реализацию и продвижение женских инициатив в сферах здравоохранения, экологии, культуры, спорта, образования. Отдельно она отметила деятельность женщин Севера. В пример сенатор привела организацию Акселератора социально значимых инициатив «Мастерская добрых проектов» в рамках проекта «Женщины в Арктике», а также проведение конференции «Звезда Севера» в Мурманской области.

«Уверена, что женщины коренных народов и другие участники нашего Форума смогут применить свои таланты и знания в одном из проектов Совета ЕЖФ. Мы также готовы в полной мере оказать содействие в реализации новых идей, которые окажут положительный эффект на социально-экономическое развитие северных территорий России», — сказала сенатор.

Одной из актуальных задач сегодня становится развитие образовательных проектов и создание на их основе сообществ. Опытом Мурманской области по созданию женских сообществ поделилась руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис. Она отметила, что за три года существования образовательной конференции «Звезда Севера» лекции и тренинги проекта, очно и в видеоформате, прошли более 20 тысяч женщин. В результате создано сильное женское сообщество и площадка для обмена знаниями. Сегодня участницы конференции запускают собственные социальные и бизнес-проекты. Однако новые лидеры нуждаются в развитии коммуникативных компетенций и навыков в области проектной деятельности. Необходимы современные образовательные программы, направленные на обучение представительниц женсоветов при флотах, активных жен военнослужащих, жительниц отдаленных северных территорий.

«За три года конференция выросла из событийного мероприятия для жен военнослужащих в межрегиональный образовательный проект, объединяющий флотские города нашей страны. Мы видим, что для дальнейшего развития своего потенциала женщинам-лидерам на этих территориях нужна комплексная образовательная программа и сейчас работаем над этой идеей. Надеемся рассказать о ней на юбилейной V-й конференции «Звезда Севера» в марте 2024 года», — отметила Евгения Чибис в ходе своего выступления.

«Каждый житель севера является невероятно ценным, я бы даже сказала незаменимым, для своей территории. Поэтому их крайне важно поддерживать, открывать новые возможности. Для этого нам обязательно нужно развивать и создавать новые просветительские и образовательные проекты для женщин Севера. Мастерская управления «Сенеж» готова внести свой вклад в этот процесс и поделиться богатым опытом», — подвела итоги сессии проректор Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Мария Афонина.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, первый форум «Женщины Севера» проходит 5-7 июня 2023 года в Санкт-Петербурге. В его работе принимает участие делегация Мурманской области, в составе которой: представители исполнительной и законодательной власти региона, Ассоциации кольских саамов, общественники, эксперты и предпринимательницы, женсовет Северного флота, который уже провёл сессию «Развитие северного туризма как альтернатива южным курортом». В пленарной сессии с участием председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко приняла участие сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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