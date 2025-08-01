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Мурманская область. Арктика (16+)01.08.25 18:00

Для жителей Мурманской области доступна Единая биометрическая система

Около 7 миллионов человек уже зарегистрировались в Единой биометрической системе (ЕБС). Заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что показатель вырос почти в 4 раза за последний год.

В июле прошлого года число пользователей, самостоятельно прошедших регистрацию, составляло 1,8 миллиона. Ежедневно в системе регистрируется до 40 тысяч россиян, а текущий среднесуточный прирост пользователей в 5 раз превышает аналогичный показатель июля 2024 года.

Единая биометрическая система — государственная информационная платформа, на базе которой предоставляются различные услуги. Среди них: бесконтактная оплата покупок, дистанционное открытие бизнеса, заселение в гостиницу без паспорта.

«Биометрия — один из инструментов получения услуг, как пароль или паспорт. Ключевой принцип ее использования — добровольность. Во всех пользовательских сценариях технология выступает в качестве дополнительного, но самого простого и комфортного способа получения услуг», — отметил Дмитрий Григоренко.

Суммарно граждане воспользовались биометрическими сервисами более 100 миллионов раз. В числе самых востребованных услуг — оплата покупок, оформление сим-карт, дистанционное банковское обслуживание, дополнительная защита личного кабинета на портале «Госуслуги».

«Внедрение технологий биометрии идёт активно на территории всей страны, что позволяет гражданам получать государственные и коммерческие услуги быстрее и проще. Регистрация в Единой биометрической системе доступна жителям региона через отделения уполномоченных банков и приложение «Госуслуги биометрия», – сообщила министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

Приложение, доступное на всех платформах, скачали уже более 3 миллионов раз.

В Минцифры Мурманской области отмечают, что каждый пользователь системы самостоятельно управляет своими данными. На портале Госуслуг можно проверить срок действия биометрии или отозвать согласие на её обработку. Биометрические образцы хранятся в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидают периметра системы.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551228/#&gid=1&pid=1

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