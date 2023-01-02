Пользователей портала «Наш Север» в 2022 году больше всего волновали проблемы сферы ЖКХ и вопросы неубранного снега. По информации Центра управления регионом, доля сообщений, касающихся жилищно-коммунального хозяйства, составила 32,9% (4751 сообщение), а доля сообщений, касающихся расчистки дорог от снега – 18,6% (2686 обращений).

Кроме этого, в топ-3 волнующих северян тем входят вопросы благоустройства. На портал «Наш Север» в 2022 году было прислано 2242 сообщения, которые касались данной темы – это 15,5% от доли всех обращений.

«Для жителей Мурманской области «Наш Север» остаётся вторым по популярности каналом, которые они используют для связи с органами власти. Уступает портал только социальной сети «ВКонтакте». Всего в 2022 году на «Наш Север» поступило более 12 тысяч сообщений, я считаю, что это показатель успешной и эффективной работы регионального ресурса, так как составляет 25% от всего объёма за прошедший год», – сообщил руководитель Центра управления регионом Мурманской области Алексей Медведев.

Напомним, срок отработки сообщений на «Нашем Севере» составляет 10 дней, а по некоторым категориям и 2 рабочих дня. Портал интегрирован с Платформой обратной связи на госуслугах. К его работе подключены все муниципалитеты Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, если говорить о Центре управления регионом, то в 2022 году через него было обработано 64849 сообщений северян. Больше всего обращений прислали жители Мурманска (29333 сообщения), ЗАТО Североморск (4305 сообщений) и Мончегорска (3457 сообщений).

Фото: https://gov-murman.ru