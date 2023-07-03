Для жителей Мурманской области, потерявших единственное жильё, вводятся дополнительные единовременные выплатыИз-за взрывных работ будет осуществляться закрытие движения всех видов транспорта на дороге к Североморску
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Мурманская область. Арктика (16+)03.07.23 10:15

Для жителей Мурманской области, потерявших единственное жильё, вводятся дополнительные единовременные выплаты

По инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса собственники домов, потерявшие их в результате воздействия бытового, природного или техногенного характера, получат денежные выплаты. Соответствующее постановление подписано 29 июня 2023 года.

При полной утрате жилого дома предусмотрена выплата по 100 тысяч рублей на каждого члена семьи, а в случае частичной утраты – по 50 тысяч.

Деньги будут выплачиваться, если на дату утраты жилого дома на территории его нахождения не был объявлен режим чрезвычайной ситуации и отсутствуют умышленные действия заявителя и членов его семьи, приведшие к утрате жилого дома. Кроме того, должен отсутствовать договор страхования на утраченный дом.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, заявление на дополнительную меру поддержки можно представить в центры социальной поддержки населения по месту нахождения утраченного дома, позже будет реализована возможность его электронной подачи. Обратиться за выплатой можно, если дом утрачен не более 3 месяцев назад.

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