Для жителей Росляково, Сафоново и Сафоново-1 строят новую станцию водоподготовки

Продолжаются работы по реконструкции объекта водоподготовки на озере Большое Грязненское близ Североморска.

Реконструкция предусматривает установку комплекса оборудования очистки воды на станции водоподготовки на ВНС–1 и будет реализована в 2023-2024 годах.

Мероприятия стоимостью порядка 300 млн рублей решат вопрос качества холодного водоснабжения жителей микрорайона Росляково, поселков Сафоново и Сафоново-1.

На сегодня силами МУП «Североморскводоканал» с привлечением подрядной организации проходит подготовка земельного участка, в том числе производится вынос с территории существующей канализационной трубы и электрокабеля, завозится оборудование комплекса очистки воды «АЭРОМАГ».

Минэнерго и ЖКХ Мурманской области отмечает, что правительством нашего региона подписано соглашение с Минстроем России о выделении средств на реконструкцию водопроводной насосной станции на озере Большое Грязненское в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда».

Фото: https://gov-murman.ru