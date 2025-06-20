Для жителей западного берега Кольского залива повышено качество водоснабжения

Благодаря проекту реконструкции системы водоснабжения, реализуемого в рамках плана «На Севере — жить!», существенно улучшилось качество питьевой воды для жителей западного берега Кольского залива.

Проект реализован «Мурманскводоканалом».

Ранее население обеспечивали водой из местных водоёмов. Теперь же подача чистой питьевой воды налажена непосредственно из крупнейших рек региона — Кола и Тулома.

Общая протяжённость реконструированных водопроводных сетей составляет около 45 км, включая дополнительные ветки.

По дну реки Кола и Вересовой Губы трубопровод позволила протянуть уникальная технология горизонтального направленного бурения. Что касается оборудования, современная насосная станция оснащена системами автоматизированного управления и контроля, обеспечивающих стабильную подачу ресурса жителям западного побережья. Реализация проекта прошла в три этапа с начала 2021 года по декабрь 2024 года. Весной прошли пробные запуски и проверка работоспособности системы.

Подача воды в городскую систему на западном берегу обеспечит устойчивое развитие территории и станет важным условием для реализации крупных инвестиционных проектов в Арктической зоне РФ.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, в дальнейшем ожидается технологическое присоединение Минькино, Мишуково, Междуречья. Проект стал важной частью долгосрочной стратегии развития Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548705/#&gid=1&pid=3