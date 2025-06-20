На Кольской АЭС включён в работу энергоблок №2ПМЭФ-2025: «в Мурманском морском торговом порту сделать контейнерную перевалку»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)20.06.25 17:30

Для жителей западного берега Кольского залива повышено качество водоснабжения

Благодаря проекту реконструкции системы водоснабжения, реализуемого в рамках плана «На Севере — жить!», существенно улучшилось качество питьевой воды для жителей западного берега Кольского залива.

Проект реализован «Мурманскводоканалом».

Ранее население обеспечивали водой из местных водоёмов. Теперь же подача чистой питьевой воды налажена непосредственно из крупнейших рек региона — Кола и Тулома.

Общая протяжённость реконструированных водопроводных сетей составляет около 45 км, включая дополнительные ветки.

По дну реки Кола и Вересовой Губы трубопровод позволила протянуть уникальная технология горизонтального направленного бурения. Что касается оборудования, современная насосная станция оснащена системами автоматизированного управления и контроля, обеспечивающих стабильную подачу ресурса жителям западного побережья. Реализация проекта прошла в три этапа с начала 2021 года по декабрь 2024 года. Весной прошли пробные запуски и проверка работоспособности системы.

Подача воды в городскую систему на западном берегу обеспечит устойчивое развитие территории и станет важным условием для реализации крупных инвестиционных проектов в Арктической зоне РФ.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, в дальнейшем ожидается технологическое присоединение Минькино, Мишуково, Междуречья. Проект стал важной частью долгосрочной стратегии развития Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548705/#&gid=1&pid=3

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманские работники уходят в частичную занятость: средний доход «частичников» вырос уже на 18%
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

VtcnysQ51
16.06.25 13:32
А как же наше святое - "На Севере - Жить!"???
Комментарий к новости:На оперативном совещании губернатор Андрей Чибис сообщил о кадровых изменениях
Жора
12.06.25 14:52
Заклеймим же позором наймитов прогнившего запада! Долой предателей!
Комментарий к новости:Ба, знакомые все лица! Путь релоканта Евгения Гомана – от спектакля «Мурманск 4145» до «Девушки на мосту»
Елена
12.06.25 12:25
Когда заработает личный кабинет? Нет возможности гражданскому персоналу увидеть свой расчетный лист, который по закону работодатель обязан предоставить. Если сайт не работает, нужно найти способ предо
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
-Правовая консультация (18+)«Война войной, а обед — по расписанию!», или Может ли работодатель лишить вас обеденного перерыва?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире22:50«Хроники московского быта». Документальный фильм (16+)23:30«Московские сумерки». Художественный фильм, 1-2 серия (16+)01:05«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Охота пуще денег: мурманчанин выплатил полностью ущерб, причинённый им с подельниками, которые находятся ещё в местах лишения свободы-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 30 копеек, доллар подрос почти на 2 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС включён в работу энергоблок №2-PRO ЖКХ (18+)Для жителей западного берега Кольского залива повышено качество водоснабжения-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Не прошло и три года: в Госдуме собираются перенести дату оплаты услуг ЖКХ на 5 дней
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»