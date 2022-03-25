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Мурманская область. Арктика (16+)25.03.22 17:00

Для зрителей и гостей Мурманского лыжного марафона будет работать саамский городок

Для зрителей и гостей 48-го Мурманского лыжного марафона, который состоится 26-27 марта, будет работать саамский городок, он расположится напротив легкоатлетического манежа. Об этом сообщила министр спорта Мурманской области Светлана Наумова в ходе пресс-конференции, которая состоялась в мурманской Долине Уюта.

«Это мероприятие для всех будет абсолютно бесплатно. Будет возможность посмотреть на оленей и хаски, прокатиться на упряжке, сфотографироваться в фотозоне. Также мы организуем мастер-классы по метанию аркана, бисероплетению, изготовлению северных козуль и многие другие. Можно будет не только посмотреть, но и принять участие», – отметила Светлана Наумова.

Мероприятию предшествовала серьёзная подготовка: более полугода шли приготовления трассы, набор судейского корпуса, организация медицинского сопровождения, безопасности и транспортной логистики. В Мурманском лыжном марафоне примут участие спортсмены из 52-х субъектов Российской Федерации и более чем из 10-ти стран, среди которых Белоруссия, Болгария, Австралия, Корея и Великобритания.

«На текущий момент было выдано 311 слотов на 26 марта, 191 из них – на дистанцию 50 километров», – сообщил главный судья соревнований Владимир Швец.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, участие в марафоне примут и спортивные знаменитости: олимпийский чемпион Пекина-2022 Сергей Устюгов, мастер спорта международного класса, чемпион мира среди молодёжи Рауль Шакризянов и наш земляк, призёр Олимпиады 2010 года в Ванкувере Алексей Петухов.  Комментировать гонку будет Андрей Арех – «голос лыжных гонок» России.

Традиционно предваряет старт Марафона «Марш малышей» – 200-метровый забег самых маленьких лыжников Праздника Севера. В этом году участие в нём примут дети из Мурманской Области, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Выборга, Кингисеппа и Токсово.

В завершение пресс-конференции было представлено питание для спортсменов. По словам организаторов, дистанции в 25 и 50 километров являются серьезным испытанием даже для профессиональных лыжников. Восполнять энергию и продолжать движение марафонцам помогают правильные еда и питьё. На каждом круге участников марафона будут ждать по 3 пункта питания, где можно подкрепиться фруктами, спортивным гелем, утолить жажду изотоником, чаем или морсом и с новыми силами продолжить движение. Особым гастрономическим эксклюзивом Мурманского марафона, широко известным и популярным среди лыжников, являются солёные огурцы. Они помогают быстро восстановить водно-солевой баланс. Последний пункт питания расположен после финиша, где спортсмены смогут полноценно поесть горячую гречневую кашу с сосисками, сообщает Министерство спорта Мурманской области.

 

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