Дмитрий Чернышенко, Андрей Турчак и Андрей Чибис открыли ЦУР в Мурманской области

Сегодня в Мурманске состоялся официальный запуск Центра управления регионом (ЦУР) – глобального координационного центра по контролю ключевых направлений, связанных с жизнью области. Именно здесь будет осуществляться мониторинг и оперативная отработка поступающих от северян сообщений, здесь же на их основе будут формироваться аналитические материалы, характеризующие социально-экономическую ситуацию в области, и вырабатываться предложения по дальнейшему развитию. Кроме того, в ЦУРе расположены Центр информационных технологий, обеспечивающий развитие информационных систем исполнительных органов власти региона, и одна из площадок Яндекс. Лицея. Здесь также будет работать ситуационный центр губернатора Мурманской области.

В торжественном открытии Центра управления регионом приняли участие первый заместитель председателя Совета Федерации, председатель Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Андрей Турчак, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«ЦУР Мурманской области создавался как региональный цифровой узел, объединяющий в себе три составляющих – собственно управление, презентацию технологий и обучение им. В сам Центр управления стекается информация о состоянии коммунальной, транспортной, дорожной, туристической и инвестиционной сфер в области, анализируется, и на основе этого анализа принимаются решения, это интерактивный процесс. Выставочное пространство позволяет познакомиться с любой из применяемых технологий и внедрить ее у себя на месте – мы заинтересованы в максимальном охвате «умной» сетью территории региона. И, наконец, Яндекс.Лицей – это задел на будущее, здесь учатся те, кому предстоит достраивать и развивать как эту систему, так и иные цифровые платформы практически во всех отраслях экономики Заполярья», - подчеркнул на открытии глава региона Андрей Чибис.

Как отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, запуск ЦУРа Мурманской области – наглядный пример эффективного выполнения поручения Президента.

«ЦУР – это комплексный инструмент отработки запросов граждан с понятной обратной связью и возможностью оперативно отрабатывать инциденты. Важный аспект – это возможность корректировки управленческих решений с использованием полученного массива данных от жителей. Если говорить в целом о ситуации с выполнением поручения в срок до 1 декабря, то большая часть регионов либо уже его выполнили, либо находятся в финальной стадии готовности. Но есть те, кто в зоне риска. И их задача максимально мобилизоваться с учетом сжатых сроков», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Первый заместитель председателя Совета Федерации России Андрей Турчак отметил, что Центр управления регионом – это качественно новый уровень взаимодействия с гражданами, управления и планирования. Сюда в режиме реального времени стекаются все данные о важнейших системах жизнеобеспечения области, что позволяет оперативно реагировать на те или иные ситуации.

«Сегодня мы с коллегами увидели, как цифровые технологии помогают быстро и эффективно решать проблемы людей, выполнять повседневные задачи. В ближайшее время это станет нашим новым стандартом регионального управления по всей стране. Хочу поздравить губернатора Андрея Чибиса и всех жителей с успешным запуском этого проекта, который стал еще одним шагом в цифровизации Мурманской области» – сказал Андрей Турчак

ЦУР – часть масштабного проекта «Умный регион», внедряемого в Заполярье с 2019 года. Ключевая задача – повысить скорость реакции на проблемы и запросы жителей области. Масштабный проект предусматривает поэтапное внедрение новых цифровых систем. На сегодняшний день в качестве элементов ЦУРа уже запущены инвестиционный и туристический порталы Мурманской области; интеллектуальная транспортная система, позволяющая осуществлять сбор и аналитику транспортных потоков в режиме реального времени; система мониторинга уборки территорий муниципалитетов и автодорог регионального и межмуниципального значения; портал «Наш Север»; Единая цифровая платформа управления регионом, которая собирает, обобщает и анализирует информацию из разных источников. В состав ЦУРа также вошел Центр обработки вызовов Системы-112. Работа всех этих платформ наглядно представлена на постоянной мини-экспозиции цифровых решений в сфере управления городским хозяйством и коммуникации с жителями, которая начала работу на первом этаже открывшегося здания.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, решение о создании ЦУРов по всей стране было принято Президентом Российской Федерации 1 марта 2020 года. ЦУРы создаются на основе успешного опыта Московской области по работе с обратной связью. Правительству совместно с главами регионов при участии АНО «Диалог» поручено до 1 декабря 2020 года обеспечить создание и функционирование в субъектах РФ центров управления регионами. АНО «Диалог» координирует создание ЦУР, осуществляет поддержку и экспертизу работы в системе.

В Заполярье процесс цифровизации регионального управления курирует министерство цифрового развития Мурманской области, технологическим партнером выступает госкорпорация «Росатом» в лице дивизиона «Русатом инфраструктурные решения». Как отмечают в компании, сегодня в Мурманской области создано решение, объединяющее в одной системе основные управленческие процессы, и этот результат выходит за рамки региона – использование такого опыта другими территориями, особенно северными регионами, создает условия для последовательного развития всей Арктической зоны страны.