Дмитрий Чернышенко: нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на развитие талантов и патриотическое воспитание

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко прокомментировал итоги стратегической сессии председателя правительства РФ Михаила Мишустина, посвящённой подготовке национального проекта «Молодёжь и дети». На сессии обсудили ключевые мероприятия, которые войдут в новый нацпроект, направленный на развитие профессионального образования, раскрытие талантов молодёжи и патриотическое воспитание. По словам Чернышенко, при его подготовке разработчики ориентировались на обратную связь от граждан – социологические опросы, отзывы и предложения, поступившие на портал «Госуслуги».

Нацпроект «Молодёжь и дети» нацелен на детей и молодёжь всех возрастов. К 2030 году в России планируется обновить более 35 тысяч школ, что создаст комфортные условия для 6 млн учащихся. «Почти 800 тысяч студентов и молодых ученых будут вовлечены в программы профессионального развития. Развернем также широкую сеть молодежных образовательных центров, ежегодно в их программах смогут участвовать не менее 160 тысяч человек», – сообщил Дмитрий Чернышенко.

Планируется также привлечь в отечественную науку и образовательную сферу талантливых студентов из других стран – порядка 500 тысяч человек. 100 передовых инженерных школ займутся подготовкой инженеров высшей квалификации. Также будут отремонтированы 800 общежитий для 600 тысяч человек, что создаст комфортные бытовые условия для учащихся.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в Мурманской области постоянно совершенствуются механизмы стимулирования и поощрения талантливых молодых людей. Ежегодные стипендии губернатора получают школьники и студенты за успехи в разных сферах, а с 2022 года учреждена стипендия в 15 тысяч рублей и для активных представителей работающей молодёжи. В рамках реализации плана «На Севере - жить» установлены стипендии для отличников колледжей в 10 тысяч рублей ежемесячно. В этом учебном году ребят, которые учатся на «пятёрки», в наших колледжах и техникумах стало на 70% больше. Стипендиатами стали 236 ребят. Введена стипендия и для молодых ученых – до 20 тысяч рублей ежемесячно.

Кроме того, по словам Чернышенко, в общей сложности будет подготовлено 2 млн специалистов рабочих профессий для ключевых отраслей экономики, что является частью программы «Профессионалитет». В 2025 году каждый второй колледж региона станет ядром кластера программы «Профессионалитет». Это значит, что к 2029 году почти 6 тысяч студентов получат остро востребованные на рынке профессии.

Нацпроект «Молодёжь и дети» станет важным шагом на пути к созданию условий для раскрытия потенциала каждого молодого гражданина России, их профессионального и личностного роста.

Фото: https://gov-murman.ru