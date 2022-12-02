Дмитрий Чернышенко: за 2 года аналитика ЦУР стала основой для принятия более тысячи управленческих решений

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил, что Центры управления регионами выстроили эффективную вертикаль коммуникации власти с жителями на всех уровнях.

«На сегодняшний день в 2,5 раза сократилось время отработки обращений. На основе запросов граждан было принято более тысячи управленческих решений в разных сферах жизнедеятельности региона, таких как: жилищно-коммунальное хозяйство, соцобеспечение, благоустройство», – прокомментировал Дмитрий Чернышенко.

С помощью аналитики Центра управления регионом в Мурманской области отрегулирован ряд маршрутов общественного транспорта, сигналы северян учитывались при корректировке плана модернизации дорожной сети, а также создана интерактивная карта пунктов вакцинации от СOVID-19 и чат-бот, с помощью которого теперь северяне могут сообщить о нарушении прав детей и подростков.

К системе мониторинга ЦУР подключено около 6,5 тысячи пабликов федеральных и региональных органов власти, подведомственных организаций и более 100 тысяч госпабликов. Ведётся работа по присоединению к обратной связи коммерческих компаний, оказывающих услуги населению. На сегодняшний день в Мурманской области подключено более 10 крупнейших управляющих организаций.

Как отмечает генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак, первоначальной задачей работы ЦУР – содействие цифровой трансформации регионов России.

«Пандемия значительно ускорила переход общения жителей и госслужащих в цифровой формат. Поэтому появление сети ЦУР оказалось очень своевременным. Властям регионов удалось сохранить высокое качество коммуникации с гражданами в новых условиях. Появились и другие форматы – от прямых эфиров чиновников в соцсетях до принятия федерального закона о госпабликах», – рассказал Владимир Табак, генеральный директор АНО «Диалог Регионы».

Напомним, Центры управлением региона были созданы 1 декабря 2020 года по поручению Президента Владимира Путина во всех субъектах страны. Координацию работы 84 ЦУР в стране выполняет АНО «Диалог Регионы».

Фото: https://gov-murman.ru