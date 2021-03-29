Дмитрий Филиппов покидает пост заместителя губернатора Мурманской области

Заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов покидает пост. Об этом на оперативном совещании сегодня сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

«Я благодарю Дмитрия Филиппова за плодотворную совместную работу в правительстве и желаю успехов на поприще уже не гражданской службы, а частного бизнеса. Надеюсь, что он и дальше продолжит приносить пользу региону уже в другом статусе, как мы и договаривались», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Дмитрий Филиппов в сентябре 2018 года был назначен министром развития промышленности и предпринимательства, в октябре 2019 года – вице-губернатором региона.

Курировать работу Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства и комитета по ветеринарии будет вице-губернатор Ольга Кузнецова, работу комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области – Юрий Сердечкин.