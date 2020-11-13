Дмитрий Филиппов: «Проект «Наша рыба» работает и будет работать»

Появившаяся в соцсетях информация о закрытии проекта «Наша рыба» – не более чем слухи, заверяет заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов. Если рыбная ярмарка по причине санитарно-эпидемиологических ограничений пока закрыта, то с основной частью проекта – реализацией замороженной продукции в магазинах – всё в порядке. Кроме того, охлаждённую рыбу, морепродукты и деликатесы можно заказать с доставкой.

«Проект «Наша рыба» работает и будет работать. Мы еженедельно контролируем нахождение продукции и цены во всех точках. Рыба есть, цена соблюдается, она не менялась с самого начала проекта. Сегодня в наличии треска и пикша – это регулярный ассортимент. В конце ноября появится сезонный продукт – сельдь атлантическая, которая также будет продаваться по доступной цене, той же, что была прошлой осенью. Ассортимент продукции, который был представлен на рыбной ярмарке, переведен в формат доставки на дом», – сообщил вице-губернатор.

По словам Дмитрия Филиппова, от перехода торговых площадей «Евророса» в руки сети «Магнит» проект «Наша рыба» практически не пострадал.

«Это частное решение бизнеса. Те магазины «Евророса», которые уже закрылись, мы заменили рыбными магазинами ИП Ястребов. Более того, мы сегодня ведём переговоры с торговой сетью «Магнит», и договор уже находится на согласовании у наших флотов, которые поставляют продукцию для проекта. После подписания договора в магазинах «Магнит» тоже появится этот проект. В каких именно – сообщим дополнительно», – подчеркнул заместитель губернатора.

С информацией о магазинах – участниках проекта «Наша рыба», а также о доставке можно ознакомиться на официальном сайте в сети Интернет http://nasharyba.ru.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проект «Наша рыба», запущенный по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, стартовал в регионе в День рыбака 14 июля 2019 года. Его цель – обеспечить северян широким ассортиментом качественной рыбопродукции по доступным ценам. В рамках трёхлетнего соглашения с правительством Мурманской области рыбодобывающие компании региона поставляют в магазины рыбу без наценки, по себестоимости.

Помимо постоянной реализации замороженной продукции в магазинах, по субботам в одном из мурманских торговых центров проводились рыбные ярмарки. В связи с карантинными мероприятиями из-за коронавирусной инфекции работа ярмарок временно прекращена. Ассортимент, ранее предлагавшийся на рыбной ярмарке (мороженая, охлаждённая, солёная и копчёная рыба, консервы, морепродукты) до снятия ограничительных мер доступен в формате доставки на дом. Доставка бесплатна.