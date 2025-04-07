Дмитрий Губерниев встретился с молодёжью Мурманской области в рамках проекта «Арктический диалог»

В Мурманском арктическом университете состоялась встреча известного телеведущего и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева с молодёжью региона. Мероприятие организовано в рамках проекта «Арктический диалог».

«Я сразу согласился принять участие в «Арктическом диалоге», чтобы встретиться с мурманской молодёжью, так как считаю важным общение с подрастающим поколением на равных. Поэтому сегодня на встрече расскажу о больших возможностях в нашей большой стране, как правильно ими можно и нужно воспользоваться, что особое место в жизни человека занимают книги, разнообразная литература, научная или художественная. Видеть горящие глаза ребят — это для меня очень важно, поэтому я с радостью согласился принять участие в диалоге», — подчеркнул Дмитрий Губерниев.

Как отмечает комитет молодёжной политики Мурманской области, проект «Арктический диалог» создан по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках реализации стратегического плана «На Севере — жить!». Благодаря проекту молодые люди могут свободно пообщаться с известными людьми из разных сфер деятельности.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/