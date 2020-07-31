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Мурманская область. Арктика (16+)31.07.20 09:00

Дмитрий Кобылкин и Андрей Чибис обсудили первоочередные задачи по улучшению экологической ситуации в Мурманской области

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин вчера провёл рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Были рассмотрены возможные варианты решения первоочередных для региона задач по улучшению экологической ситуации. Среди них – очистка Кольского залива от затопленных и затонувших объектов; рекультивация пометохранилища бывшего ОАО «Птицефабрика «Снежная» и самой крупной за полярным кругом свалки твёрдых отходов в Дровяном; создание в рамках нацпроекта «Экология» особо охраняемых природных территорий: заказника «Долина реки Ворьема» и национального парка «Терский берег».

«Кольский полуостров обладает уникальным природно-ресурсным потенциалом, но приоритетом при его развитии должно стать повышение экологического благополучия населения», – подчеркнул глава Минприроды России. Дмитрий Кобылкин также выразил уверенность в успешной совместной работе ведомства и региона по федеральным проектам, реализуемым в Заполярье в рамках нацпроекта «Экология».

Как подчеркнул по итогам встречи губернатор Андрей Чибис, инициативы Мурманской области, направленные на охрану окружающей среды региона, были поддержаны профильным федеральным ведомством.

«Наша главная задача – сохранить хрупкую природу Кольского полуострова, найдя баланс между хозяйственной деятельностью и природоохранными проектами. Наши инициативы принципиально Дмитрием Николаевичем Кобылкиным поддержаны», – отметил Андрей Чибис, поблагодарив Миприроды России за внимание к регионам.

 

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