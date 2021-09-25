Дмитрий Комаров из Мурманской области стал победителем конкурса «Моя страна – моя Россия» в номинации «Моя гостеприимная Россия»

Дмитрий Комаров, краевед и реконструктор из Мурманской области, вошёл в число семи победителей всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» в номинации «Моя гостеприимная Россия». Конкурс является одним из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Дмитрий представил и сумел успешно защитить инициативу создания скансена (музея под открытым небом), знакомящего туристов с эпохой неолита, на основе историко-этнографического комплекса в Терском районе. Проект «Дух времени осязаем. Арктика» поможет возрождению и развитию традиций народных промыслов России, будет способствовать формированию бренда туристических территорий региона.

«Тоня Тетрина – это историко-этнографический комплекс под открытым небом. Ежегодно к тоне Тетрина приезжают тысячи туристов, создавая из незаселенного Турьего полуострова точку с оживленным трафиком. На тоне находятся три исторических экспозиции – «Война в Заполярье», «Поморская тоня», «Саамская ставка». Но до саамов на севере тоже жили люди. И их история окутана самой плотной завесой времени, – поясняет Дмитрий Комаров. – Мы вместе с учеными ИММК РАН уже создали концепцию и проект будущей стоянки. Процесс постройки будет фиксироваться и изучаться. По каждому шагу мы будем консультироваться с учеными Кольской Археологической Экспедиции».

Автор проекта добавляет, что проект «Дух времени осязаем. Арктика» призван создать визуализацию древнего мира и представление о древнем человеке, привлечь внимание туристов и СМИ. Сегодняшняя победа в конкурсе «Моя страна – моя Россия» стала для Дмитрия и его единомышленников дополнительным стимулом и мотивацией к предстоящей работе.

«Особая ценность проектов, представленных в конкурсе «Моя страна – моя Россия», в их практикоориентированности – большинство инициатив сегодня готовы к реализации, а часть уже работают в своих регионах. Это относится и к номинации «Моя гостеприимная Россия». 40 финалистов из 27 регионов России, многие из которых уже имеют опыт в области индустрии гостеприимства, нуждаются не только в материальной поддержке своих идей, но и возможности выйти на единую площадку для обмена опытом, получения оценки инициатив экспертами – представителями профессионального сообщества. Второй год номинация реализуется при поддержке партнера платформы «Россия – страна возможностей» – Общенационального союза индустрии гостеприимства. Уже в прошлом сезоне взаимодействие показало отличные результаты, которые, уверен, получат свое дальнейшее развитие в будущем», – отмечает заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, участниками XVIII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» в нынешнем сезоне стали 91147 человек из всех регионов страны и иностранных государств, в числе которых Беларусь, Украина, Азербайджан, Египет, Вьетнам, Великобритания, США и многие другие. Успешно прошли заочный этап и попали в финал проекта 762 конкурсанта из 76 регионов России и ряда зарубежных стран.