Как мурманчанам взять законный выходной 1 сентября, знает «SuperJob»«Если город заговорит» - услышать голос родного города и узнать интересные факты о главных достопримечательностях Мурманска
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)10.08.22 17:30

Дмитрий Коржов познакомит московскую публику с главными своими книгами, в том числе теми, что принесли ему Арктическую премию

Прозаик, поэт и литературный критик из Мурманска Дмитрий Коржов выступит в московском Булгаковском доме. Музей великого писателя находится на Большой Садовой, 10 – месте, где Михаил Афанасьевич поселился по приезде в Москву. Здесь располагается не только экспозиция, посвященная жизни и творчеству мастера, но и репертуарный театр, фотостудия и литературный салон Лолы Звонаревой, куда впервые и приглашён на встречу с читателями Дмитрий Коржов.

Хозяйка гостиной Лола Звонарева – автор 15 книг, изданных в России и за рубежом, секретарь Союза писателей Москвы, главный редактор альманаха «Литературные знакомства» и издательства «Нонпарелъ». В мае этого года она стала гостем финальной части первого сезона Всероссийской Арктической премии имени Виталия Маслова и пригласила мурманского писателя на выступление. Столичный литератор также посвятила мурманским творцам новый номер альманаха «Литературные знакомства».

Как сообщает региональное Министерство культуры, на встрече с читателями, которая пройдёт 11 августа в 19 часов, Дмитрий Коржов познакомит публику с главными своими книгами, в том числе теми, что принесли ему Арктическую премию. Автор «Несмиренного живописца» и «Мурманцев» расскажет гостям о заполярном фестивале «Капитан Грэй» – проекте, получившем в этом году грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив и регионального правительства. В вечере примет участие ещё один литератор – лауреат Арктической литературной премии, заместитель председателя Союза писателей России, генерал-майор Павел Кренёв (Москва).

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Стоимость жилья выросла на 48,9%, а зарплаты – почти на 5%. Как изменилась доступность жилья за два года – исследование hh.ru и Циан
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Наталья
30.07.22 21:29
Установить приставку. Телефон 7 911 353 90 75
Комментарий к новости:Волонтеры помогут установить телевизионную приставку
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире23:00Городские хроники (6+)23:30«Биосфера. Законы жизни». Научно-популярная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Переводы от 10 тысяч предлагают блокировать до повторного подтверждения-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 15 копеек, доллар укрепился на 7 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС соблюдение графика нагрузки обеспечат два энергоблока-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 10 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Власти регионов с 2023 года смогут определять объём электроэнергии, в пределах которого жители будут платить по более низкому тарифу, а сверх него — по более высокому
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как мурманчанам взять законный выходной 1 сентября, знает «SuperJob»
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика