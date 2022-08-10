Дмитрий Коржов познакомит московскую публику с главными своими книгами, в том числе теми, что принесли ему Арктическую премию

Прозаик, поэт и литературный критик из Мурманска Дмитрий Коржов выступит в московском Булгаковском доме. Музей великого писателя находится на Большой Садовой, 10 – месте, где Михаил Афанасьевич поселился по приезде в Москву. Здесь располагается не только экспозиция, посвященная жизни и творчеству мастера, но и репертуарный театр, фотостудия и литературный салон Лолы Звонаревой, куда впервые и приглашён на встречу с читателями Дмитрий Коржов.

Хозяйка гостиной Лола Звонарева – автор 15 книг, изданных в России и за рубежом, секретарь Союза писателей Москвы, главный редактор альманаха «Литературные знакомства» и издательства «Нонпарелъ». В мае этого года она стала гостем финальной части первого сезона Всероссийской Арктической премии имени Виталия Маслова и пригласила мурманского писателя на выступление. Столичный литератор также посвятила мурманским творцам новый номер альманаха «Литературные знакомства».

Как сообщает региональное Министерство культуры, на встрече с читателями, которая пройдёт 11 августа в 19 часов, Дмитрий Коржов познакомит публику с главными своими книгами, в том числе теми, что принесли ему Арктическую премию. Автор «Несмиренного живописца» и «Мурманцев» расскажет гостям о заполярном фестивале «Капитан Грэй» – проекте, получившем в этом году грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив и регионального правительства. В вечере примет участие ещё один литератор – лауреат Арктической литературной премии, заместитель председателя Союза писателей России, генерал-майор Павел Кренёв (Москва).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/