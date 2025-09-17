Расширен перечень должностей сотрудников региональной полиции, которые имеют право на получение доплатВ Мурманской области отменены ограничения срока предоставления компенсационной выплаты за аренду жилья медработникам
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)17.09.25 11:30

Дмитрий Медведев поставил задачи фракции «Единой России» в Госдуме

Председатель «Единой России» на встрече с фракцией партии в Госдуме подчеркнул, что впереди у депутатов серьёзная работа над бюджетом и избирательная кампания 2026 года. Главная цель партии в ней — безоговорочная победа.

Как показал единый день голосования-2025, у «Единой России» приличные стартовые позиции для этого, она в очередной раз подтвердила право называться партией народного большинства, заявил Дмитрий Медведев на встрече с депутатами фракции.

«Мы улучшили свои позиции. В среднем по стране партийные списки «Единой России» поддержали около 60% избирателей. Мы понимаем все составляющие этого успеха. Но сам по себе результат достойный. Хочу поблагодарить коллег, которые включились в предвыборную работу в своих регионах. Очень скоро надо включиться в подготовку больших выборов», — сказал он.

Одновременно речь идёт о публичном отчёте по итогам выполнения народной программы, поскольку работа с людьми — это важнейшая составляющая успеха.

«За время работы Государственной Думы 8-го созыва почти 700 наших инициатив стали законами. Значительная часть из них, более 200, касается народной программы. И при нашей общей поддержке из федерального бюджета на её выполнение было направлено 17 триллионов рублей», — напомнил Председатель партии.

Он отдельно отметил пакет из 140 законов, связанных с укреплением статуса и господдержки участников СВО.

 «На отдельном контроле надо держать индексацию социальных выплат и минимального размера оплаты труда. Президент поставил задачу увеличить его до 35 тысяч рублей к 2030 году. Во всех этих случаях требуется сбалансированные решения с учётом возможностей бюджета», — отметил Председатель партии.

Дмитрий Медведев поручил дополнить закон о платформенной экономике законом-спутником, проработав инициативу с экономическими ведомствами, чтобы учесть все вопросы законодательного сопровождения сферы.

По его словам, важно расширить перечень заказчиков целевого обучения в вузах за счёт бюджетных средств, чтобы государственные инвестиции в подготовку специалистов максимально соответствовали задачам стратегического развития регионов и всей страны.

В осеннюю сессию депутатам необходимо обеспечить принятие законопроекта, дающего ветеранам право бесплатно получить повторное среднеспециальное образование, что поможет им освоить современные профессии, а также предоставить всем участникам спецоперации право бесплатного проезда до места военно-врачебной комиссии и обратно. 

В сфере особого внимания партии, по словам Дмитрия Медведева, также важно сохранить социальные льготы и гарантии для детей военных и ветеранов — на летний период после окончания школы; предоставить вдовам бойцов право на бесплатное поступление в вузы и в колледжи без вступительных испытаний — в пределах отдельной квоты.

Дмитрий Медведев поручил депутатам «Единой России» в Госдуме активно включиться в подготовку партийной инфраструктуры к кампании-2026.  

«Особое внимание — молодёжи и волонтёрам. И, конечно, ветеранам специальной военной операции. «Единая Россия» первая откликнулась на призыв Главы государства по вовлечению наших защитников в политическую и общественную жизнь. Мы эту миссию выполняем. В 2024 году депутатами от партии стали 304 участника СВО, а в этом году от партии победили 830 человек», — сказал он.

В условиях СВО «Единая Россия» стала проводником курса Президента, а решение насущных проблем людей — абсолютный приоритет партии, акцентировал внимание Дмитрий Медведев.

«Председатель партии поставил чёткую задачу - обеспечить полное финансирование народной программы партии в бюджете и гарантировать людям выполнение всех социальных обязательств.  Это пенсии, материнский капитал, пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка, помощь в погашении ипотеки семьям с тремя и более детьми, семейная ипотека. Также в числе ключевых приоритетов — поддержка участников СВО и их семей. Будем работать над тем, чтобы жизнь в России становилась комфортнее и благополучнее. Это наш абсолютный приоритет», - заключила депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Татьяна Кусайко.

В работе парламента страны в режиме ВКС принял участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. Комментируя начало очередного парламентского сезона, он отметил, что приоритеты в работе федеральных законодателей полностью согласуются с работой регионального парламента:

– Приоритетные направления законотворческой деятельности Госдумы, которые обозначил спикер, имеют непосредственное отношение к работе региональных законодательных собраний. Мы обсуждаем и выражаем своё мнение по федеральным законопроектам, которые к нам поступают. Сегодня озвучены чёткие ориентиры и задачи на новый сезон. Они найдут своё отражение и в нашей повестке, которая формируется, прежде всего, исходя из запросов граждан. Для нас остаются ключевыми в работе – поддержка земляков, которые участвуют в СВО, помощь их родным и близким, забота о подрастающем поколении северян, рост региональной экономики и повышение доходов граждан. В ноябре мы приступим к работе над проектом регионального бюджета будущего года. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире16:10«Удиви меня». Документальный фильм (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Это как посмотреть: в августе была не дефляция, а инфляция-PRO Валюту (16+)Курс доллара США незначительно растёт к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)Повышение надёжности электроснабжения в Арктической зоне обсудили на межрегиональном форуме в Москве-PRO ЖКХ (18+)ЦУР Мурманской области: чаще всего северяне поднимали вопросы благоустройства и состояния дворовых территорий-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство России упростило подключение малых и средних предприятий к электрическим сетям
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»