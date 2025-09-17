Дмитрий Медведев поставил задачи фракции «Единой России» в Госдуме

Председатель «Единой России» на встрече с фракцией партии в Госдуме подчеркнул, что впереди у депутатов серьёзная работа над бюджетом и избирательная кампания 2026 года. Главная цель партии в ней — безоговорочная победа.

Как показал единый день голосования-2025, у «Единой России» приличные стартовые позиции для этого, она в очередной раз подтвердила право называться партией народного большинства, заявил Дмитрий Медведев на встрече с депутатами фракции.

«Мы улучшили свои позиции. В среднем по стране партийные списки «Единой России» поддержали около 60% избирателей. Мы понимаем все составляющие этого успеха. Но сам по себе результат достойный. Хочу поблагодарить коллег, которые включились в предвыборную работу в своих регионах. Очень скоро надо включиться в подготовку больших выборов», — сказал он.

Одновременно речь идёт о публичном отчёте по итогам выполнения народной программы, поскольку работа с людьми — это важнейшая составляющая успеха.

«За время работы Государственной Думы 8-го созыва почти 700 наших инициатив стали законами. Значительная часть из них, более 200, касается народной программы. И при нашей общей поддержке из федерального бюджета на её выполнение было направлено 17 триллионов рублей», — напомнил Председатель партии.

Он отдельно отметил пакет из 140 законов, связанных с укреплением статуса и господдержки участников СВО.

«На отдельном контроле надо держать индексацию социальных выплат и минимального размера оплаты труда. Президент поставил задачу увеличить его до 35 тысяч рублей к 2030 году. Во всех этих случаях требуется сбалансированные решения с учётом возможностей бюджета», — отметил Председатель партии.

Дмитрий Медведев поручил дополнить закон о платформенной экономике законом-спутником, проработав инициативу с экономическими ведомствами, чтобы учесть все вопросы законодательного сопровождения сферы.

По его словам, важно расширить перечень заказчиков целевого обучения в вузах за счёт бюджетных средств, чтобы государственные инвестиции в подготовку специалистов максимально соответствовали задачам стратегического развития регионов и всей страны.

В осеннюю сессию депутатам необходимо обеспечить принятие законопроекта, дающего ветеранам право бесплатно получить повторное среднеспециальное образование, что поможет им освоить современные профессии, а также предоставить всем участникам спецоперации право бесплатного проезда до места военно-врачебной комиссии и обратно.

В сфере особого внимания партии, по словам Дмитрия Медведева, также важно сохранить социальные льготы и гарантии для детей военных и ветеранов — на летний период после окончания школы; предоставить вдовам бойцов право на бесплатное поступление в вузы и в колледжи без вступительных испытаний — в пределах отдельной квоты.

Дмитрий Медведев поручил депутатам «Единой России» в Госдуме активно включиться в подготовку партийной инфраструктуры к кампании-2026.

«Особое внимание — молодёжи и волонтёрам. И, конечно, ветеранам специальной военной операции. «Единая Россия» первая откликнулась на призыв Главы государства по вовлечению наших защитников в политическую и общественную жизнь. Мы эту миссию выполняем. В 2024 году депутатами от партии стали 304 участника СВО, а в этом году от партии победили 830 человек», — сказал он.

В условиях СВО «Единая Россия» стала проводником курса Президента, а решение насущных проблем людей — абсолютный приоритет партии, акцентировал внимание Дмитрий Медведев.

«Председатель партии поставил чёткую задачу - обеспечить полное финансирование народной программы партии в бюджете и гарантировать людям выполнение всех социальных обязательств. Это пенсии, материнский капитал, пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка, помощь в погашении ипотеки семьям с тремя и более детьми, семейная ипотека. Также в числе ключевых приоритетов — поддержка участников СВО и их семей. Будем работать над тем, чтобы жизнь в России становилась комфортнее и благополучнее. Это наш абсолютный приоритет», - заключила депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Татьяна Кусайко.

В работе парламента страны в режиме ВКС принял участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. Комментируя начало очередного парламентского сезона, он отметил, что приоритеты в работе федеральных законодателей полностью согласуются с работой регионального парламента:

– Приоритетные направления законотворческой деятельности Госдумы, которые обозначил спикер, имеют непосредственное отношение к работе региональных законодательных собраний. Мы обсуждаем и выражаем своё мнение по федеральным законопроектам, которые к нам поступают. Сегодня озвучены чёткие ориентиры и задачи на новый сезон. Они найдут своё отражение и в нашей повестке, которая формируется, прежде всего, исходя из запросов граждан. Для нас остаются ключевыми в работе – поддержка земляков, которые участвуют в СВО, помощь их родным и близким, забота о подрастающем поколении северян, рост региональной экономики и повышение доходов граждан. В ноябре мы приступим к работе над проектом регионального бюджета будущего года.