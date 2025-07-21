Дмитрий Медведев: тема служения Отечеству станет главной в думской кампании «Единой России»

Помощь и поддержка участников специальной военной операции и их семей — одна из важнейших задач государства и партии, особо отметил Дмитрий Медведев на заседании бюро высшего совета партии, где обсудили предложения по поддержке бойцов.

«При активном участии партии впервые в истории страны создана полноценная инфраструктура, которая занимается заботой, поддержкой ветеранов, их семей, причём до завершения боевых действий. Делается всё, чтобы наши защитники ощущали поддержку и искреннюю благодарность обществу в виде реальных дел», — сказал он.

Ключевое направление работы — законотворческое. С начала СВО принято более 140 инициатив, которые связаны с укреплением статуса и поддержкой бойцов и их семей. «Также готовятся ко внесению законопроекты, которые гарантируют бесплатный проезд участников СВО к месту проведения военно-врачебной комиссии и закрепляют социальные гарантии для детей участников СВО в год окончания ими школы», - уточнил председатель «Единой России».

Власти многих регионов по инициативе партии реализуют дополнительные программы поддержки. Эту работу председатель «Единой России» поручил продолжить. Дмитрий Медведев напомнил, что «Единая Россия» первой откликнулась на призыв главы государства о широком вовлечении участников спецоперации в политическую и общественную жизнь.

Председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов отметил, что работа с ветеранами спецоперации находится на особом контроле бюро высшего совета. «В прошлом году мы подробно останавливались на вопросе реабилитации и абилитации ветеранов СВО. Были даны поручения центральному исполнительному комитету по регулярному сбору информации о мощностях и потребностях в технических средствах реабилитации регионов нашей страны», — подчеркнул он в своём выступлении.

На прошедшей неделе секретарь регионального отделения, губернатор Мурманской области Андрей Чибис представил на заседании межведомственной комиссии для решения задач развития физической культуры и спорта среди лиц с инвалидностью, полученной в результате участия в СВО, опыт создания духовно-спортивного реабилитационного центра в регионе. «Это комплексная площадка, где бойцы получают духовную, медицинскую и спортивную реабилитацию. Помимо восстановления участников СВО, на базе центра проводятся массовые мероприятия, семейные спортивные выходные, патриотические турниры по боевым видам спорта, семинары и мастер-классы с выдающимися тренерами, занятия по тактической медицине», - пояснил глава региона.

Важно, что инициативу тиражировать региональный опыт создания духовно-спортивных центров для ветеранов СВО по всей России и предложение оборудовать действующую инфраструктуру специальными тренажёрами поддержал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Фото: https://er.ru/activity/news/dmitrij-medvedev-tema-sluzheniya-otechestvu-stanet-glavnoj-v-dumskoj-kampanii-edinoj-rossii