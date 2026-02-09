Мурманская области вошла в список регионов, где средняя пенсия превышает 30 тысяч рублейМурманские областные театры вошли в федеральную программу «Большие гастроли» на 2026 год
Дмитрий Панычев: детская реабилитация остается одним из приоритетных векторов развития медицины в Мурманской области

По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в конце прошлой недели состоялась встреча с родителями воспитанников специализированного Дома ребёнка, функционирующего на базе Мурманской областной детской клинической больницы.

 Данное мероприятие является частью системной работы Министерства здравоохранения региона по поддержанию открытого диалога с представителями воспитанников, сотрудниками реабилитационного центра. Регулярный формат взаимодействия позволяет оперативно рассматривать поступающие обращения и своевременно информировать о планах развития учреждения. В этот раз встречу провёл заместитель губернатора — министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

В ходе встречи было подчеркнуто, что ключевые направления работы с детьми сохранены в полном объёме. Проводимые в учреждении организационные изменения направлены исключительно на повышение качества и доступности реабилитационной помощи.

Участники встречи уделили вопросам возобновления специализированных процедур и работы инфраструктуры центра. Так, после завершения переобучения четырёх профильных специалистов в первом полугодии 2026 года в перечень реабилитационных мероприятий будет вновь включён логопедический массаж. Кроме того, с 22 января 2026 года в штатном режиме возобновил работу бассейн: занятия проводятся по назначениям врачей с соблюдением всех необходимых условий для комфорта детей. Также в реабилитацию добавлены кабинет нейрокоррекции и кабинет «песочной терапии», которые оснащены необходимым оборудованием.

«Встреча была очень полезной — по сути, это продолжение обсуждения вопросов, озвученных на пресс-конференции губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса. Общение прошло сначала в формате диалога с сотрудниками центра, а затем мы поговорили с родителями. У каждого была возможность задать свой вопрос, и мы с коллегами постарались дать исчерпывающие ответы. От родителей поступил запрос на более подробное информирование о том, что планируется в ближайшее время в части повышения доступности медицинской помощи — то есть того, ради чего и проводилась реорганизация. Также прозвучала просьба чаще информировать о маршрутизации и деталях, которые влияют на режим работы учреждения, госпитализацию и другие процессы. Безусловно, все эти моменты нужно знать заблаговременно. Что касается кадрового состава реабилитационного центра: я авторитетно подтверждаю, что весь коллектив — не только медицинский, но и педагогический — сохранён. Когда речь идёт о реабилитации детей, педагогическая составляющая важна в равной степени», — рассказал на встрече Дмитрий Панычев.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561877/#&gid=1&pid=1

