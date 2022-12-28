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Мурманская область. Арктика (16+)28.12.22 17:30

Дмитрий Панычев: этот год был беспрецедентным в части направления средств бюджета на обновление материально-технической базы медицинских организаций

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в областном центре вчера состоялось расширенное заседание итоговой коллегии министерства здравоохранения Мурманской области. Как отметил в своём докладе министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, несмотря на сложность эпидситуации в текущем году, были приложены все усилия для сохранения доступности медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной. Её в 2022 году получили более 10 тысяч человек, это на 11% больше, чем в 2021 году.

Проделана значительная работа по повышению доступности медицинской помощи. Как подчеркнул Дмитрий Панычев, активно продолжили развиваться выездные формы оказания медицинских услуг жителям региона. Более чем в 3 раза удалось увеличить количество выездов специалиста районных больниц, в 2 раза выросло количество выездов и консультаций врачей областных медорганизаций. По итогам работы за 12 месяцев число осмотров сельского населения врачами-консультантами областного центра выросло на 7% по сравнению с сопоставимым периодом 2021 года. Появились новые направления работы в районах области, например, сразу 3 направления открыты в Кандалакшской ЦРБ. Это лапароскопические операции в хирургии и гинекологии, а также проведение артроскопии в травматологии. Ранее такая помощь была доступна населению только в областном центре.

«Этот год был беспрецедентным в части направления средств бюджета на обновление материально-технической базы медицинских организаций. В общей сложности расходы составили более 5,5 млрд рублей. Это и капитальные ремонты, и реконструкции и приобретение оборудования», – рассказал министр.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в рамках модернизации первичного звена реализуются мероприятия по строительству, капитальному ремонту объектов здравоохранения, поставке и монтажу модульных конструкций на 17 объектах в 9 муниципалитетах. Продолжается строительство новой амбулатории в Зеленоборском.

Осуществляется монтаж модульных амбулаторий Североморск-3,27 км станции Мончегорск-Оленья и ФАПа в Лесозаводском. Закуплено более 7800 единиц мебели и медицинского оборудования. В рамках нацпроекта «Здравоохранения», а также за счёт областного бюджета проведена замена 16 единиц лучевого оборудования. Приобретено 16 аппаратов УЗИ высокого и экспертного классов. За счёт средств областного бюджета приобретено 15 легковых автомобилей и один автобус для станции переливания крови. За счет средств федерального бюджета поставлено 15 автомобилей скорой медицинской помощи.

«За 4 года мы практически удвоили количество приглашенных специалистов по нашим мерам соцподдержки. На следующий год мы приняли несколько законов, которые позволят нам и дальше выправлять кадровую ситуацию», – отметил Дмитрий Панычев.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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