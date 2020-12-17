Дмитрий Панычев: информация о невыплате всем медикам Кольской ЦРБ «ковидных» надбавок не соответствует действительности

По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев выехал в Кольскую ЦРБ, чтобы на месте разобраться с жалобой сотрудницы больницы, прозвучавшей в рамках пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина 17 декабря. Напомним, речь шла о якобы невыплате всем кольским медикам причитающихся им надбавок за работу с ковидными пациентами.

В ходе оперативной проверки выяснилось, что приведённые в обращении на пресс-конференции факты не соответствуют действительности. Как пояснил Дмитрий Панычев, сотрудница, обратившаяся к Президенту, занимала должность уборщицы служебных помещений, не являлась медицинским работником и получала выплаты за работу в «красной зоне» за счет средств регионального бюджета.

«Мы сейчас проанализировали и проверили все расчётные листки. Размер начисленных ей выплат – это именно «губернаторские» выплаты из областного бюджета – ежемесячно в течение этих семи месяцев составлял в среднем 44800 рублей. Это только выплаты. Полная заработная плата была порядка 73,5 тысячи рублей. Сейчас этот работник прошёл обучение, чтобы перевестись на должность санитарки, это уже медицинский персонал, и в ноябре при работе на полторы ставки она получила порядка 77 тысяч только выплат и 116 тысяч заработной платы», – сообщил министр.

По словам главы регионального Минздрава, Кольская ЦРБ с апреля участвует в оказании помощи больным с новой коронавирусной инфекцией. Она первой в апреле приняла на себя удар, связанный с возникновением очага в Белокаменке. Была создана патронажная бригада, которая курировала пациентов на промплощадке, а затем в мае были созданы и открыты полноценные ковидные койки. Всего с апреля по октябрь выплаты получили 352 сотрудника Кольской ЦРБ на общую сумму без малого 178 млн рублей. Из них 128 млн рублей – за счёт средств федерального бюджета, и 50 млн – за счёт областного бюджета.

«В том дословном контексте, в котором прозвучало обращение, что ни один медик не получил выплат, – это абсолютно не соответствует действительности», – подчеркнул Дмитрий Панычев, сообщает региональное Министерство здравоохранения.