Дмитрий Панычев: «Мы круглосуточно живём борьбой с коронавирусом»

Ситуация с COVID-19 в Мурманской области сложная, но контролируемая, процент выздоровления выше, чем в среднем по стране, а высокая статистика заболеваемости обусловлена массовым тестированием, заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев, выступая на заседании областной Думы 26 ноября в рамках «правительственного часа».

Глава регионального минздрава привёл ряд красноречивых цифр. Доля выздоровевших в области в среднем держится выше 80% при показателе выздоровления по России 76,8%. «Ковидный» фонд в стационарах составляет 1404 койки, из них 721 оборудована кислородом и 126 – аппаратами искусственной вентиляции лёгких, на сегодняшний день заняты 1245 коек. Среди госпитализированных пациентов 83% переносят заболевание в легкой и средней формах, в тяжелой форме – 17%.

Мурманская область занимает седьмое место в стране по охвату населения тестами на коронавирус: проводится порядка 500-600 тестов на 100 тысяч человек в сутки. Бесплатные противовирусные препараты за счёт областного бюджета получили порядка 47 тысяч амбулаторных пациентов. Для недопущения микс-инфекции (ковид и грипп) 55% населения области уже привиты от сезонного гриппа.

«Мы всеми этими цифрами живём. Круглосуточно живём борьбой с коронавирусом», – отметил Дмитрий Панычев.

Затем министр ответил на вопросы депутатов. Одним из наиболее резонансных стал вопрос о судьбе мурмашинского временного госпиталя. Дмитрий Панычев и первый заместитель губернатора Оксана Демченко прояснили ситуацию всех подробностях. По их словам, нужда в таком объекте была обусловлена опасностью мощной вспышки заболевания в Заполярье, однако худшие прогнозы не сбылись, и быстровозводимый госпиталь не пригодился. Средства на его создание были выделены из резервного фонда федерального правительства, регион взял на себя лишь расходы на эксплуатацию.

Конструкции госпиталя будут свёрнуты и отправлены на хранение. Оборудование, которым он был оснащён, используется в стационарах области. В его списке – 11 биохимических анализаторов, 8 стационарных и 22 транспортируемых ИВЛ-аппарата, четыре аппарата УЗИ, два палатных рентгена, две кислородные станции, два аппарата искусственной почки, два наркозных аппарата и порядка 700 многофункциональных медицинских кроватей. Самое ценное оборудование – компьютерный томограф – будет передано Оленегорской больнице.

Кроме того, Дмитрий Панычев сообщил, что по информации Минздрава России, вакцина от коронавируса прибудет в Мурманскую область в декабре. По мнению министра, она необходима для управления эпидемиологической ситуацией.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по итогам откровенного разговора депутаты поблагодарили заполярных медиков и лично главу Минздрава за напряжённую работу в период пандемии. В свою очередь, Дмитрий Панычев призвал северян не допускать распространения паники и слухов, которые, по его словам, способны свести на нет самые серьёзные усилия врачей.