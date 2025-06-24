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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.25 10:15

Дмитрий Панычев: переезд травмпункта на Шмидта в бывшую «Севрыбу» повысит качество помощи пациентам

23 июня в рамках оперативного совещания в правительстве Мурманской области заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев сообщил о том, что травмотологический пункт на базе филиала поликлиники №1 в Мурманске на улице Шмидта переезжает в травмпункт в Мурманском областном клиническом многопрофильном центре на базе бывшей больницы «Севрыба». Он откроется 1 июля в 9.00 и будет оказывать помощь круглосуточно и без выходных.

«В «Севрыбе» созданы условия для комплексной диагностики и лечения пациентов с различными травмами. Так, обеспечена возможность в круглосуточном режиме выполнить по показаниям компьютерную томографию, эндоскопические исследования, различную функциональную лабораторную диагностику. Кроме этого, при наличии показаний, есть возможность также в круглосуточном режиме получить консультацию не только травматолога, но и других врачей – хирурга, терапевта, анестезиолога и других. Учреждение полностью готово к работе в новых условиях уже сейчас», – пояснил Дмитрий Панычев.

При показаниях к экстренной госпитализации и оперативному лечению не тратится время на перевозку. Скорая помощь привозит пациентов с тяжёлыми травмами, болевым синдромом и ограничениями передвижения в «Севрыбу» уже сейчас.

«Мы посмотрели статистику за минувшие пять месяцев в текущем году, сравнили с прошлым годом и чётко фиксируем, что примерно на 20% скорая помощь уже маршрутизируют пациентов в «Севрыбу», – отметил Дмитрий Панычев.

Пациенты с лёгкими травмами могут доехать до нового травмпункта на автобусе №6Т. Остановка находится напротив входа в приёмный покой, где будет расположен травмпункт.

В заключение Дмитрий Панычев отметил, что в Мурманске уже существует успешный опыт работы травмпункта на базе крупного медучреждения. Так, детская травматология уже несколько лет работает на базе Мурманской городской больницы.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549045/#&gid=1&pid=1

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