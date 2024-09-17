Дмитрий Панычев: вакцинироваться против сезонного гриппа в пунктах витаминизации удобно и быстро

Заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев вчера сообщил, что по поручению губернатора вопрос об организации вакцинации против сезонного гриппа в пунктах витаминизации проработан с Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области.

«С этой недели в каждом пункте витаминизации можно будет не только проверить уровень витамина D и при выявлении его недостаточности получить препарат, но и вакцинироваться. Это эффективно и безопасно, и главное, это необходимо, чтобы защитить себя и своих близких», – подчеркнул Дмитрий Панычев.

Прививочная кампания в Мурманской области началась две недели назад. В настоящее время вакцинацию против сезонного гриппа прошли порядка 30 тысяч жителей региона.

Вакцинация взрослого населения проводится вакцинами «Совигрипп» и «Флю-М», для вакцинации детей и беременных женщин используется вакцина «Ультрикс Квадри».

Напомним, пройти вакцинацию против сезонного гриппа можно в поликлинике по месту жительства. По заявке от организаций выездные бригады могут провести вакцинацию желающих сотрудников (от 15 человек) на рабочем месте. Также с этой недели вакцинироваться против сезонного гриппа можно в пунктах витаминизации.

В эпидсезон 2024/2025 гг в регионе планируется привить против гриппа 378979 человек, отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/