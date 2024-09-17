Пункты витаминизации вернулись к прежнему графику работыЗаконопроект, разрешающий работу в выходные подросткам, Госдума может рассмотреть в первом чтении в сентябре
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)17.09.24 12:30

Дмитрий Панычев: вакцинироваться против сезонного гриппа в пунктах витаминизации удобно и быстро

Заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев вчера сообщил, что по поручению губернатора вопрос об организации вакцинации против сезонного гриппа в пунктах витаминизации проработан с Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области.

«С этой недели в каждом пункте витаминизации можно будет не только проверить уровень витамина D и при выявлении его недостаточности получить препарат, но и вакцинироваться. Это эффективно и безопасно, и главное, это необходимо, чтобы защитить себя и своих близких», – подчеркнул Дмитрий Панычев.

Прививочная кампания в Мурманской области началась две недели назад. В настоящее время вакцинацию против сезонного гриппа прошли порядка 30 тысяч жителей региона.

Вакцинация взрослого населения проводится вакцинами «Совигрипп» и «Флю-М», для вакцинации детей и беременных женщин используется вакцина «Ультрикс Квадри».

Напомним, пройти вакцинацию против сезонного гриппа можно в поликлинике по месту жительства. По заявке от организаций выездные бригады могут провести вакцинацию желающих сотрудников (от 15 человек) на рабочем месте. Также с этой недели вакцинироваться против сезонного гриппа можно в пунктах витаминизации.

В эпидсезон 2024/2025 гг в регионе планируется привить против гриппа 378979 человек, отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ждёт ли Мурманскую область коммунальный коллапс этой осенью: оценка готовности рынка труда в ЖКХ-сфере
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Николай
16.09.24 16:08
Качану Н.Н. 16.09.2024 г. вынесли приговор, расскажите про это.
Комментарий к новости:В районном суде Мурманска продолжается рассмотрение дела банды Николая Качана
Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
-Правовая консультация (18+)Единый налоговый счёт поможет гражданину вовремя уплатить налоги
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Сторона хоккейная: Ставропольский Край». Документальный фильм (6+)15:20«Сторона хоккейная: Чеченская Республика». Документальный фильм (6+)
-PRO Деньги (16+)В каких регионах выгоднее работать руками: рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами для «синих» воротничков-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок растут, курс доллара США слабо меняется по отношению к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)АО «Мурманэнергосбыт» исполнилось 15 лет-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль-PRO Законы (18+)Законопроект, разрешающий работу в выходные подросткам, Госдума может рассмотреть в первом чтении в сентябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика