Дмитрий Васильев: о новогодних салютах и собачьем апокалипсисе

Как мы должны провести Новый год со всеми, кого любим? Разделить с ними радость и счастье, которые нам дарят зимние праздники! И это касается не только наших родных и близких, но и наших питомцев – братьев меньших.

Но утром 1 января стены соцсетей нередко завешаны объявлениями о пропаже домашних любимцев. Четвероногие друзья убегают от хозяина под грохот салютов, попадают под колеса машин или же просто не могут найти обратную дорогу до дома.

Разделяет ли питомец наше новогоднее настроение? Как он видит весь праздничный антураж? Что делать, если даже поводок не удержал мокроносого трусишку? Об этом идёт разговор с гостем программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Дмитрием Васильевым, старшим инструктором - кинологом кинологической группы Апатитского следственного изолятора №2 УФСИН России по Мурманской области. А его служебная собака - немецкая овчарка Атомом стала независимым арбитром нашей беседы.