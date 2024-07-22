Как сообщает Мурманское УГМС, 22-24 июля Кольский полуостров будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. По Мурманской области существенных осадков не ожидается, днём воздух прогреется до +23+29°, в отдельные дни местами до +30+32°.

Сегодня, 22 июля, будет переменная облачность. Без осадков. Ветер южный слабый. Температура воздуха ночью +12+17°, на востоке области +5+10°, днем +24+29°, на западе области местами до +32°.

Предупреждение о сильной жаре

Днём 22 июля на западе Мурманской области ожидается сильная жара - максимальная температура воздуха +30+32°С.

Предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

22 июля на большей части территории Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности.

22 июля ожидается V региональный класс пожарной опасности в Печенгском, Кольском районах, в районе городов Мурманск, Апатиты, Кировск, в Терском районе.