Днём и ночью морские пехотинцы Северного флота проводят в Заполярье боевое слаживание военнослужащих, призванных из запаса

Мурманской области на полигоне бригады морской пехоты Северного флота с военнослужащими, призванными из запаса, опытные морские пехотинцы проводят боевое слаживание отделений.

Днём и ночью военнослужащие в составе отделений и экипажей боевых машин, применяя опыт, полученный в ходе специальной военной операции, отрабатывают учебно-боевые задачи и совершенствуют навыки применения штатного вооружения и военной техники.

Под руководством офицеров и опытных инструкторов морские пехотинцы выполняют учебно-боевые задачи в составе отделения, отрабатывают действия в составе подразделения в обороне и в наступлении, поражают цели, имитирующие огневые точки, технику и живую силу противника из гранатометов АГС-17, РПГ-7, крупнокалиберных пулемётов, снайперских винтовок СВД и вооружения боевых машин.

Боевые стрельбы являются завершающим этапом слаживания и огневой выучки отделений.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе боевой стрельбы осуществляется дальнейшее совершенствование навыков командиров отделений в управлении подчиненным личным составом и выполнении задач по предназначению.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12445348@egNews