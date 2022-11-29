Днём в библиотеку, а вечером – на хоккей

Сегодня, 29 ноября, в областном центре пройдут сразу два мероприятия, на которые приглашают портовиков и друзей Мурманского морского торгового порта.

В 15.00, в подиум-холле Мурманской областной научной библиотеки состоится презентация новой цифровой коллекции, которая посвящена Мурманскому морскому торговому порту - крупнейшей стивидорной компании в Арктической зоне Российской Федерации. Как отмечают специалисты библиотеки, которые готовили материалы для каталога, новая коллекция отражает историю предприятия, представляет массив ценных краеведческих документов. Материалы коллекции представлены в открытом доступе в электронной библиотеке «Кольский Север». В презентации примут участие специалисты и ветераны предприятия АО «Мурманский морской торговый порт», журналисты, краеведы, исследователи истории края, учащиеся школ города Мурманска, библиотечные специалисты.

А уже в 18.30 на стадионе «Строитель» хоккейный клуб «Мурман» продолжит серию домашних игр в Суперлиге XXXI Чемпионата России. Мурманчане скрестят клюшки с новосибирским «Сибсельмашем». Напомним, хоккейный клуб «Мурман» является самой северной профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе отечественного спорта. Поддержка клуба обеспечивается средствами из регионального и муниципального бюджетов и силами попечительского совета клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из его основных партнеров. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба – стадион «Строитель» и содействуют развитию детско-юношеского спорта.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250421%2Fwall-149919532_2851