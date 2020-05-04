Дни 6-8 мая, подаренные президентом, оплачиваются в обычном размере – Минтруда РФ

Как сообщает Министерства труда РФ, нерабочие дни в России с 6 по 8 мая оплачиваются в обычном размере, деньги должны начисляться по тому же принципу, что и в апреле. Заработная плата сохраняется за работниками и выплачивается в обычном размере.

Напомним, Президент России Владимир Путин объявил 6-8 мая нерабочими днями из-за ситуации с распространением коронавируса.

В общей сложности россияне будут отдыхать до 11 мая, а выход из самоизоляции планируется начать с 12-го числа, однако он не будет одномоментным.