Дни Дальнего Востока и Арктики на ВДНХ: вице-губернатор Мурманской области Ольга Вовк приняла участие в работе экспертной сессии по разработке мастер-планов опорных городов

24 января в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ проходит День Дальнего Востока и Арктики. Одним из первых мероприятий Дня стала экспертная сессия «Новый облик городов: перспективы развития, реализация мастер-планов, привлечение инвестиций». Экспертом от Мурманской области на нем выступила заместитель губернатора Ольга Вовк.

Основной темой встречи стала разработка мастер-планов опорных городов Дальнего Востока и Арктики. Обсуждение было посвящено планам по привлечению инвестиций в города, решению вопросов приоритетности запланированных мероприятий и повышению эффективности взаимодействия государства, бизнеса и граждан при реализации мастер-планов. Модератором мероприятия выступил директор департамента развития территорий Корпорации Дальнего Востока и Арктики Андрей Коновалов.

«В 2023 для Арктики произошло историческое событие: Указом Президента РФ от 18 августа 2023 года поручено определить перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации и разработать мастер-планы развития данных населенных пунктов. В течение 2024 года будут разработаны и начнут реализовываться 16 мастер планов опорных населенных пунктов. Ключ к эффективной реализации мастер планов – это эффективная совместная работа управленческих команд региональных и федеральных органов исполнительной власти, Арктического совета, институтов развития, инвесторов, застройщиков и бизнеса», – отметил Андрей Коновалов.

Основными спикерами экспертной сессии стали заместитель генерального директора фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов, глава Республики Якутия Айсен Николаев Якутия, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, управляющий партнёр по сегменту «Регионы» ГК «ФСК» Алексей Алмазов, генеральный директор «Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов, а также ведущие инвесторы, застройщики и представители регионов, работающих над разработкой мастер-планов опорных населенных пунктов Дальнего Востока и Арктики.

С 2019 года в Мурманской области уже реализуются комплексные проекты развития территорий, которые позволили обеспечить рост как экономических показателей, так и качества жизни людей.

«Так, стратегический план «На Севере - жить» объединил в себе более 500 тысяч предложений жителей Мурманской области и позволил запустить масштабные перемены в регионе. За этот период мы увеличили в 2,5 раза ВРП, сократился миграционный отток населения. Еще одна важная программа – это реновация ЗАТО позволила нам изменить подход к развитию населенных пунктов с дислокацией военных. За четыре года на мероприятия в рамках реновации было выделено порядка 14 млрд рублей. Больше того, благодаря инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и поддержке Президента Владимира Путина, мы добились системной федеральной поддержки на будущий период - в бюджете уже предусмотрено по 10 млрд рублей ежегодно на 2024-2026 годы. Важно понимать, что мы занимаемся повышением качества жизни населения и, когда мы говорим о мастер-планах, необходимо не забывать про человека и узнавать его понимание о своем будущем в регионе», – отметила Ольга Вовк.

Вице-губернатор также обратила внимание на то, что важной составляющей разработки мастер-планов является поддержка и сотрудничество с Правительством РФ, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и генерального разработчика ДОМ.РФ.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в мае 2023 года на заседании рабочей группы по развитию Арктики предложения губернатора Мурманской области губернатор Мурманской области предложил ввести понятие «опорные арктические города». По поручению Президента по итогам визита в регион в июле 2023 года Правительством РФ определены 16 опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ, для которых будут разработаны мастер-планы и комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития до 2035 года. В Мурманской области опорными населенными пунктами стали Мурманская, Мончегорская и Кировско-Апатитская агломерации. 15 января стартовал онлайн-опрос по Мурманской агломерации, который направлен на сбор сценариев использования территории, потребностей и запросов людей. Результаты будут использованы при разработке мастер-планов. Опрос продлится до 31 января.

Фото: https://gov-murman.ru