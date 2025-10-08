«Дни города»: в Мурманске открылась выставка живописи Анны Крисановой

Экспозиция из 36 работ, посвящённая 109-летию со дня основания города Мурманска, открыта в Детской художественной школе города Мурманска.

Автор Анна Крисанова свою выставку живописи и графики назвала лаконично «Дни города».

Анна Сергеевна Крисанова, родившаяся в Мурманске, училась в Детской художественной школе по специальности «станковая живопись», а в 2004 году окончила художественно-графическое отделение Мурманского государственного педагогического университета.

С 2005 года работает преподавателем Детской художественной школы города Мурманска. Как художник Анна Сергеевна дебютировала в 2007 году принимая активное участие в городских, региональных и всероссийских художественных выставках, и конкурсах такие как: «Заполярье», «Молодость», «Точка Росы». В 2010 году состоялась её первая персональная выставка в городском выставочном зале города Мурманска, где были представлены живописные и графические работы в разных жанрах и техниках.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31015&page=1