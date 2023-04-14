Дни коми-ижемской культуры: традиционный праздник «Изьватас лун» состоится в эту субботу в Ловозере

В эту субботу в Ловозере состоится традиционный праздник «Изьватас лун». Он пройдёт в рамках Дней коми-ижемской культуры.

Дни коми-ижемской культуры «Изьватас лун» направлены на сохранение и развитие культуры и традиций коми-ижемского народа, проживающего в Мурманской области, преемственность поколений, а также знакомство жителей и гостей региона с культурными особенностями представителей коми народа. Организаторы мероприятий – Администрация Ловозерского муниципального района, Ловозерское отделение межрегионального общественного движения коми-ижемцев «Изьватас». В мероприятиях примет участие делегация Республики Коми.

Начало мероприятия в 13.00. В рамках праздника на площадке возле Ловозерского районного национального культурного центра состоится торжественная церемония поднятия флага. С 14.00 в Ловозерском центре развития досуга и культуры пройдет концертная программа «Песни душу согревают» с участием гармониста Владимира Трошева из Республики Коми, народного самодеятельного коллектива коми фольклорный ансамбль «Ижма» и танцевального коми коллектива «Изьва синьяс», народного самодеятельного коллектива коми-ижемкого фольклорно-этнографического ансамбля «Рытъя кыа» («Вечерняя заря»), а также красочная выставка Союза коми-ижемских мастеров «Дона Куд».

Изюминкой праздника станет традиционная проходка «Ижемские ворота» в ярких национальных костюмах коми-ижемцев. Она стартует в 13.30 у районного национального культурного центра и проследует до Ловозерского центра развития досуга и культуры.

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, по данным Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Мурманской области проживают 1174 представителя коми. Коми-ижемцы проживают в Ловозерском районе с конца XIX века, их многообразная духовная культура представлена в народном фольклоре, верованиях и обрядах, отражающих представления народа об окружающем мире и месте человека в нём. Исторический факт переселения коми-ижемцев на Кольский полуостров в 1886 году связан с нехваткой оленьих пастбищ на родных землях и массовым падежом животных из-за эпидемии. За это время коми-ижемцы сумели бережно сохранить свои образ жизни, традиции, язык и ремесла.

Фото: https://gov-murman.ru