Дни креативных индустрий стартуют в Мурманской области

В декабре в Мурманске пройдут Дни креативных индустрий Мурманской области «Придумано в Арктике». Мероприятие, организованное Агентством развития креативных индустрий Мурманской области (АРКИ), объединит представителей ключевых отраслей творческой экономики региона.

В течение двух дней, 18 и 19 декабря, форум станет площадкой для обсуждения роли креативной экономики, обмена лучшими практиками и презентации перспективных проектов, направленных на развитие Кольского Заполярья. Участие в мероприятиях Дней креативных индустрий примут министр культуры Мурманской области Ольга Обухова, президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий, бизнес-коуч Татьяна Лопаткина, дизайнер одежды и создательница Дома моды «Parle» Ольга Парле, а также другие ведущие федеральные и региональные эксперты отрасли.

На пленарном заседании эксперты из сфер дизайна, моды, музейного дела и кинопроизводства представят успешные кейсы и расскажут, как креативный подход способствует раскрытию потенциала Мурманской области. Участники образовательной программы АРКИ «Лаборатория креативного бизнеса» представят проекты, разработанные в ходе обучения. Кроме того, эксперты также обсудят современные тренды и подходы, позволяющие связать культурное наследие с инновациями, что откроет новые возможности для региона. Особое внимание в секциях будет уделено обсуждению роли образования в развитии креативных индустрий Арктики.

Как отмечает региональное Министерство культуры, во второй из Дней креативных индустрий пройдет стратегическая сессия, участники которой обсудят, как креативные индустрии могут стать проводниками смыслов, помогут сформировать идентичность региона и открыть новые творческие и экономические перспективы Мурманской области. Также в фокусе внимания – развитие единого бренда «Придумано в Арктике» и обсуждение наиболее успешных бизнес-моделей и мер поддержки для креативной экономики в регионе.

Узнать подробности о работе Агентства и программе Дней креативных индустрий можно в группе организации «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/