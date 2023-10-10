Дни Мурманской области в Совете Федерации продлятся три дня

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Совете Федерации Федерального собрания России 9 октября стартовали Дни Мурманской области. Они продлятся три дня. В столице работает делегация региона во главе с губернатором Андреем Чибисом. Также в составе делегации – депутаты областной Думы под руководством председателя Сергея Дубового.

9 октября глава региона выступил на расширенном заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

А сегодня, 10 октября, Андрей Чибис представит опыт региона на расширенном заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. В полдень глава региона выступит на расширенном заседании комитета СФ по экономической политике.

11 октября в рамках пленарного заседания СФ состоится «Час субъекта», запланированы выступления главы региона Андрея Чибиса и председателя Мурманской областной Думы Сергея Дубового перед сенаторами РФ.

Кроме того, состоится рабочая встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Так же запланирован ряд встреч губернатора с главами профильных комитетов Совета Федерации.

В рамках Дней Мурманской области в Совете Федерации вице-губернатор Ольга Кузнецова примет участие в расширенном заседании комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Вице-губернатор Елена Дягилева расскажет о достижениях региона на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Также вице-губернатор Елена Дягилева и заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев выступят на расширенном заседании комитета СФ по социальной политике.

В рамках Дней Мурманской области в Совете Федерации спортивные команды Кольского Заполярья примут участие в соревнованиях по стрельбе, волейболу и футболу.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в здании Сената будет работать выставка, посвящённая ключевым аспектам развития региона. 11 октября состоится совместный осмотр экспозиции председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, губернатором Андреем Чибисом и председателем Мурманской областной Думы Сергеем Дубовым и делегацией региона.

Прямые трансляции мероприятий будет доступны: на сайте Совета Федерации; в социальных сетях Совета Федерации; на телеканале «Вместе РФ».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28678/