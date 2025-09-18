Дни открытых дверей проводит Североморский музейно-выставочный комплекс

В ближайшие выходные, 20 и 21 сентября, с 11.00 до 17.00 в Североморском музейно-выставочном комплексе пройдут Дни открытых дверей.

В программе выставки, экскурсии, мастер-классы, открытые занятия народных коллективов.

Для свободного посещения будут открыты музей истории города и флота, выставочный зал и отдел прикладного творчества и народных ремёсел.

Запись на мастер-классы по телефону 8 (81537) 5-25-86 или в сообщениях в группе отдела ремёсел.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18637-dni-otkrytyh-dverey-v-severomorskom-muzeyno-vystavochnom-komplekse/