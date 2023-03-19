Дню присоединению Крыма с Россией областные учреждения посвятили ряд мероприятий

18 марта в Российской Федерации отмечался День воссоединения Крыма с Россией. К этой знаменательной дате областные учреждения культуры в марте подготовили серию выставок, кинопоказов и других познавательных мероприятий для северян всех возрастов.

Например, в Доме ремёсел Мурманского областного художественного музея проводилось информационно-просветительское мероприятие «Люби и знай родной свой край. Традиции и ремесла Крыма». Участники смогли познакомиться с народными ремеслами и узнать о самобытности народного искусства Крыма.

Мурманский областной краеведческий музей принял участие в Первом общероссийском передвижном фестивале «Кино на службе Отечеству», в рамках которого были представлены лучшие работы документального отечественного кинематографа, в том числе фильмы и хроники военкоров. Посетители музея смогли увидеть киноленты «Рассказы с Донбасса» и «Диагноз: жизнь».

18 марта в областной библиотеке для слепых начала работу книжная выставка «Крым в истории и культуре России», на которой представлены книги и другие издания специальных форматов для незрячих об истории и культуре Крыма.

До конца марта познавательные акции проходят в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке: интерактивный атлас Крыма «Вместе мы можем многое» расскажет о природе и культурном наследии полуострова, а час истории «Крым – путешествие во времени» поможет школьникам погрузиться в историю Крыма.

В Мурманской областной универсальной научной библиотеке до 20 марта работает выставка изданий «Крымская весна» по истории Крымского полуострова, а также по истории и традициям праздника – Дня воссоединения Крыма с Россией, сообщает Министерство культуры Мурманской области.

Вчера в мурманской библиотеке-филиале №2 состоялась презентация акции по созданию интерактивной карты регионов России «Народов много - страна одна». Участникам встречи было предложено выбрать один из округов России и, проявив свою эрудицию и творческое воображение, оформить его в любой выбранной технике, например, торцевание, вышивка или аппликация.

В авторском создании карты России организаторы предложили использовать как природный, так и любой художественный материал, декорируя шаблоны округов Российской Федерации с учётом их отличительных особенностей.

Как сообщает администрация города Мурманска, работы всех участников акции будут приниматься до конца мая, оцифровываться, описываться и только затем окончательно формироваться в единую карту России. Торжественная презентация состоится в Доме культуры Ленинского округа города Мурманска в преддверии Дня народного единства.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24577&page=1