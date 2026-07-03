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Мурманская область. Арктика (16+)03.07.26 08:45

Дню семьи, любви и верности посвящается: диалоги о картинах русских художников «Семейный портрет»

Отдел Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» 5 июля в 15.00, в День семьи, любви и верности, приглашаем мурманчан и гостей города вас на лекцию, посвящённую одному из самых тёплых жанров в живописи — семейному портрету.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, участники мероприятия увидит на полотнах великих русских художников, как они показывали свою любовь к родным, узнают о том, правда ли, что портрет близкого человека — это не просто изображение, а признание в любви, застывшее на холсте.

Во время диалога пойдёт разговор о том, как русские живописцы разных эпох изображали свои семьи, какие детали выдавали их истинные чувства и как через композицию, цвет и взгляды героев можно прочитать историю семейного счастья — или, наоборот, тихой драмы.

Посетители музея убедятся, что семейный портрет — это всегда диалог: между художником и его близкими, между прошлым и настоящим, между холстом и зрителем. Вместе мы научимся замечать те тёплые мелочи, которые превращают обычный портрет в признание в любви, застывшее на десятилетия.

Информация и запись по телефонам: 99-43-57, 99-43-58. Мероприятие платное. (12+)

 

 

 

Фото (Кончаловский П.П. Семейный портрет / на фоне китайского панно.1911 г. Холст, масло. Государственный Русский музей): https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457276306%2F3f86e49a1be9700f64

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