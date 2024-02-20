Дню защитника Отечества: с 21 по 26 февраля по всей Мурманской области состоятся сотни мероприятий различных форматов

В библиотеках, музеях и культурно-досуговых учреждениях региона запланированы более 260 событий, приуроченных ко Дню защитника Отечества. Их участниками станут более 28,3 тысячи жителей и гостей региона, в том числе более 11 тысяч молодых северян.

В ходе оперативного совещания правительства Мурманской области губернатор Андрей Чибис анонсировал ряд ключевых праздничных событий.

«23 февраля в Мурманске состоится традиционный митинг у мемориала Защитникам Советского Заполярья, в ходе которого мы почтим минутой молчания память погибших и возложим цветы к Вечному огню. В сквере на Ленинградской пройдёт концерт и будет организована передвижная выставка Военно-морского музея Северного флота», – отметил глава региона.

Андрей Чибис также сообщил об автопробеге «День защитника Отечества – Герои Z», который запланирован 23 февраля в ЗАТО г. Североморск.

Подробно о том, как будет проходить празднование Дня защитника Отечества в Кольском Заполярье, рассказала министр культуры Ольга Обухова.

«Одним из важнейших событий текущего месяца в социокультурной жизни не только нашего региона, но и всей страны станет празднование Дня защитника Отечества. В условиях проведения специальной военной операции этот государственный праздник приобретает особое значение, во время которого мы будем чествовать наших военнослужащих, мобилизованных и добровольцев», – отметила Ольга Обухова.

Среди знаковых мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества, глава профильного ведомства назвала события, которые в столице Кольского Заполярья организует правительство Мурманской области совместно с Командованием Северного флота. Так, 22 февраля в областном драматическом театре пройдёт торжественное собрание и концерт Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Ордена Ушакова Северного флота с участием творческих коллективов региона.

23 февраля Герой России старший прапорщик Александр Панасюк примет участие в «Арктическом диалоге» с молодёжью региона в пространстве «СОПКИ.21А».

«Ряд кульминационных событий пройдёт 22-23 февраля в областном центре. 23 февраля запланирована работа различных тематических площадок для северян всех возрастов, выставка военной техники, передвижная выставка Военно-морского музея Северного флота и полевая кухня в сквере на улице Ленинградской. Концертная программа включает выступления группы «Колотый лёд», вокального ансамбля «Прямая связь», творческих коллективов МВД, МЧС и Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Ордена Ушакова Северного флота. Вечером в 21 час состоится праздничный салют», – поделилась министр культуры.

Во всех муниципалитетах на всех основных концертных площадках состоятся праздничные концерты с участием самодеятельных творческих коллективов и исполнителей.

Ключевыми спортивными мероприятиями станут областные соревнования «Боевое братство» в дисциплинах «самбо» и «боевое самбо», которые пройдут 17 февраля в Кандалакше, и областные соревнования по дзюдо «9 рота», которые пройдут 25 февраля в Мурманске.

В рамках масштабной программы празднования Дня защитника Отечества накануне праздника во всех школах проходят тематические занятия, в которых принимает участие более 70 тысяч школьников. Тысячи юных северян напишут поздравления участникам специальной военной операции в рамках Всероссийской военно-патриотической акции «Письмо защитнику Отечества».

22 февраля в 15 общеобразовательных организациях и 1 профессиональной образовательной организации стартует патриотическая акция «Лица Героев», в ходе которой будут открыты муралы Героям России, участникам специальной военной операции, воинам-афганцам.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, к 23 февраля по инициативе губернатора ветераны боевых действий получат единовременную денежную выплату. На данные цели в областном бюджете на 2024 год предусмотрено 1,3 млн рублей.

Фото: https://gov-murman.ru