До 1 июня муниципалитеты Мурманской области очистят территории от песка и смёта

Вчера в ходе оперативного совещания руководители муниципальных образований Мурманской области доложили о подготовке вверенных территорий к летнему периоду. Уборка улично-дорожной сети, придомовых и общественных территорий ведётся в круглосуточном режиме, также проводятся общегородские субботники.

В работах задействованы помывочно-поливальные машины, техника для уборки песка.

Особое внимание – общественным пространствам, территориям вокруг контейнерных площадок, дворовым территориям, тротуарам, остановкам общественного транспорта. К работам привлекаются дополнительные силы и средства.

«Ежедневно на улицы города-героя Мурманска выходит порядка 100 единиц техники, в том числе пять пылесосов, два уборочных прицепа «Бродвей». В субботу был проведён общегородской субботник, в котором приняло участие более тысячи человек, 27 территорий удалось привести в надлежащее состояние. Мы обеспечили всех желающих инвентарем, а также задействовали 18 единиц городской техники. Со 2 июня к работам по содержанию благоустройства города дополнительно будет привлечена молодёжь в рамках проекта «Работа рядом», к работам будет привлечено порядка 100 человек», – рассказал глава Мурманска Юрий Сердечкин.

Всего в субботниках, которые прошли в муниципалитетах Мурманской области в мае, приняло участие более 5 тысяч северян, приведено в порядок 200 объектов.

«Хочу благодарить всех тех, кто принял участие в субботниках. Это большая совместная работа, которую сложно переоценить», – сказала заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова.

Как отмечает Министерство информационной политики, ранее губернатор Андрей Чибис поручил главам администраций усилить работу по уборке муниципалитетов после зимнего периода. В ходе оперативного совещания руководители муниципалитетов заверили, что работы будут проведены в срок.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/