До 1 июня в Мурманске установят первые станции электросамокатов

Сервис аренды электросамокатов до 1 июня запустят в Мурманске. На первом этапе в центре заполярной столицы установят 15 станций. О расширении возможностей активного отдыха в летний период для жителей и гостей Мурманской области сообщил губернатор Андрей Чибис.

«С учётом высокого спроса на аренду велосипедов приняли решение запустить до конца мая прокат электросамокатов. Первые станции откроются на проспекте Ленина в Мурманске, всего в аренду будут сдавать 150 электросамокатов. Это важный элемент комфортной городской среды с точки зрения того, как можно провести время с пользой в своем родном городе», – сказал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, сезон велопроката «Велобайк» с 1 мая открыт в Мурманске. В городе установлено 10 станций, всем желающим доступны в аренду 100 велосипедов. Глава региона подчеркнул, что с учётом популярности сервиса сейчас решается вопрос о создании велодорожек. Так, в этом году в рамках пилотного проекта на центральном проспекте появится специальная полоса для велосипедистов.

Говоря о формировании комфортной городской среды, Андрей Чибис напомнил о Всероссийском голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства на 2022 год. До 30 мая на федеральной платформе https://51.gorodsreda.ru северяне могут отдать свой голос за объекты и дизайн-проекты, которые будут реализованы в 12 муниципальных образованиях Кольского Заполярья: ЗАТО Александровск и ЗАТО г.Североморск, Ловозере, Оленегорске, Полярных Зорях, Кировске, Апатитах, Мончегорске, Кандалакше, Мурманске, Ковдорском районе и Печенгском округе.

«Жители нашей области активно участвуют в рейтинговом голосовании. Более 35 тысяч северян уже сделали свой выбор. Прошу эту работу продолжать, потому что принципиально важно опираться на мнение людей о том, какими должны быть общественные пространства», – подытожил Андрей Чибис.