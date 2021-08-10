До 1 сентября Госжилинспекция Мурманской области проработает меры поддержки самоуправления многоквартирными домами

Вчера на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Андрей Чибис поручил Госжилинспекции Мурманской области до 1 сентября проработать меры поддержки самоуправления многоквартирными домами.

«У собственников квартир должна быть реальная возможность сменить форму управления своим домом, чтобы это было достаточно рационально и обоснованно. Должно быть чёткое разъяснение, в чём отличия и так далее. Госжилинспекция в этом случае – не только надзорный орган, но и орган, помогающий жителям разумно определиться в том, как управлять своим домом. Должны быть обозначены в том числе внятные формы поддержки товариществ собственников недвижимости. Прошу к 1 сентября определить эти формы, механизмы, инструменты, чтобы они были доступны для работы», – отметил Андрей Чибис.

О текущей ситуации в сфере управления многоквартирными домами (МКД), потенциале региона в развитии самоуправления МКД, существующих мерах поддержки инициативных граждан и дополнительных механизмах качественного улучшения существующей ситуации доложила и.о. начальника Госжилинспекции Мурманской области Алёна Кузнецова.

«Действительно важно дать реальную альтернативу жителям, которые полностью готовы брать на себя ответственность за свой дом. И очень часто это выливается в достаточно показательные примеры, – подчеркнула Алёна Кузнецова. – Сегодня у нас основные проблемы ЖКХ – это некачественное управление жилищным фондом, недобросовестные управляющие организации. За 2021 год в Госжилинспекцию Мурманской области поступило 6700 обращений, из них жалобы на деятельность УК составили 89%».

Среди проблем ЖХК руководитель ГЖИ также назвала непонимание жителей, что нужно сделать, чтобы улучшить качество проживания в доме, отсутствие понятного механизма перевыбора УК, создания Совета МКД или Товарищества собственников недвижимости (ТСН), а также стимулирования самоуправления своим домом.

По словам Алёны Кузнецовой, всего в Мурманской области насчитывается 6798 многоквартирных домов, из которых порядка 85% управляются УК. Также в настоящее время в регионе созданы 208 товариществ собственников недвижимости.

Как отметила и.о. начальника Госжилинспекции Мурманской области, для стимулирования самоуправления МКД необходимо обучать собственников основам такого управления, оказывать помощь при создании ТСН, определить ответственных в каждом муниципалитете за реализацию плана развития таких товариществ и др.

«Для стимулирования самоуправления уже подготовлен так называемый «Базовый пакет» для создания ТСН. Он включает в себя все формы документов. Также уже подготовлены методические рекомендации по разработке муниципальных программ, направленных на поддержку создания товариществ, органами местного самоуправления – кроме ЗАТО с муниципальным жильём – заключены соглашения о реализации разработанных Госжилинспекцией методических рекомендаций по стимулированию создания ТСН», – сообщила Алёна Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в докладе также были обозначены предложения по решению проблем уже существующих ТСН, среди которых дорогостоящий вывоз снега, шин с территории МКД, отсутствие квалифицированных юристов в товариществах для обжалования действий надзорных органов и штрафные санкции при обнаружении нарушений. Так, было предложено рекомендовать муниципальным надзорным органам ограничиваться предписаниями в адрес ТСН, администрациям муниципалитетов рассмотреть возможность организации бесплатного вывоза снега и шин, а также сформировать программы поддержки новых и существующих товариществ в части дорогостоящих работ.