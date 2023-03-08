До 10 марта у северян есть возможность подать заявки на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года». Об этом 6 марта в ходе оперативного совещания правительства Мурманской области сообщил министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

В преддверии Международного женского дня Сергей Мякишев уделил большое внимание мерам государственной и региональной поддержки заполярных мам, рассказав о том, как в Мурманской области решаются ключевые задачи – увеличение числа рождений, повышение качества жизни семей с детьми и улучшение демографической ситуации. Помимо федеральных и региональных программ, важным инструментом, направленным на повышение статуса семьи, являются конкурсные мероприятия. Региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года» проводится в Мурманской области с 2017 года. Его основная цель – пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства, а девиз – «Моя семья – моя Россия».

«В числе победителей Всероссийского конкурса ежегодно оказываются семьи из Мурманской области. Их истории, семейные традиции и ценности наряду с другими семьями-победителями со всей страны, попадают в почётную книгу «Семья года». Такие истории конкретных семей, тиражируемые на региональном и федеральном уровне, являются лучшим примером для подрастающего поколения, ведь никто лучше самих семей – участников конкурса – не расскажет о тех ценностях, которые мы поддерживаем и продвигаем, в том числе внедряя новые меры поддержки», – подчеркнул Сергей Мякишев.

Глава профильного ведомства поделился тем, что сегодня в адрес министерства поступило уже 48 конкурсных работ, а также напомнил, что заявку на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» можно подать до 10 марта. После завершения заявочной кампании до 7 апреля организационным комитетом конкурса под руководством заместителя губернатора Елены Дягилевой будут подведены итоги и определены победители в номинациях «Многодетная семья»; «Молодая семья»; «Сельская семья»; «Золотая семья России»; «Семья – хранитель традиций», «Лучшая творческая семья», «Приемная семья», «Спортивная семья» и специальной номинации «Отец года». Лучшие в пяти номинациях примут участие во Всероссийском этапе конкурса, итоги которого подводятся в Москве.

Традиционное чествование победителей регионального этапа конкурса состоится в Мурманске в мае на праздничном мероприятии, посвященном Международному дню семьи. На торжественном мероприятии многодетным матерям за достойное воспитание детей будут вручены почетные знаки «Материнская слава» и Памятные адресы губернатора Мурманской области. Сейчас министерством ведется работа с муниципальными образованиями по отбору кандидатур на представление их к награждению – четыре ходатайства уже получены конкурсной комиссией.

Напомним, что почётный знак Мурманской области «Материнская слава» учреждён в регионе в целях формирования общественного признания и высокого уважения к многодетной матери за заслуги в воспитании детей в 2008 году. Вместе с нагрудным знаком вручается удостоверение установленного образца и разовое денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.

«В Мурманской области уже 117 матерей отмечены таким почётным знаком. Также за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей две заполярные семьи награждены орденом «Родительская слава» и одна семейная пара награждена медалью ордена «Родительская слава», – поделился министр труда и социального развития.

Напомним, что для лиц, награждённых орденом «Родительская слава» или медалью ордена «Родительская слава», предусмотрена единовременная выплата в размере 5 млн рублей на приобретение автотранспортного средства и улучшение жилищных условий. Семьям, награжденным почетным знаком «Материнская слава», орденом «Родительская слава» и медалью ордена «Родительская слава» на каждого несовершеннолетнего ребенка к Международному дню семьи предоставляется ежегодная единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей.

В ходе доклада Сергей Мякишев коснулся также целостной системы государственной поддержки нуждающихся семей от периода беременности женщины до достижения ребенком 17 лет, которая начала действовать в стране с 1 января. Глава профильного ведомства напомнил о региональных программах в сфере социальной политики, в числе которых «зарплата мамы», ежемесячная денежная выплата родителям больных фенилкетонурией детей и ежегодная выплата взрослым с этим заболеванием, а также единовременная выплата семьям при рождении одновременно трех и более детей в размере 1 млн рублей.

«В 2022 году постановлением главы региона в Мурманской области установлена новая денежная выплата беременным и родившим женщинам на оплату проезда в медицинские организации и обратно. Её размер определяется протяженностью маршрута. Ещё одна новая мера помогает в полном объеме компенсировать расходы на оплату стоимости обучения для детей из многодетных семей по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе», – подчеркнул Сергей Мякишев.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в 2023 году на предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми в Мурманской области выделено 6,73 млрд рублей, при этом большую часть составляют средства регионального бюджета – 5,29 млрд рублей.

Фото: https://gov-murman.ru