До 10 сентября принимаются заявки на обучение в Яндекс.Лицее

Яндекс.Лицей ведёт набор на курсы по программированию для школьников 8-11 классов. О приеме заявок к новому учебному году сообщил губернатор Андрей Чибис на вчерашнем оперативном совещании.

«В прошлом году мы открыли два Яндекс.Лицея. 30 августа стартует набор новых групп школьников. Приглашаю северян заполнить заявки, анкеты принимаются на сайте образовательного проекта до 10 сентября. Группа первого года продолжит обучение после 6 сентября», – сказал глава региона, отметив, что в современном мире принципиально важно обладать высоким уровнем цифровой грамотности.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, программа обучения в Яндекс.Лицее рассчитана на два года. Для поступления необходимо заполнить анкету, пройти онлайн-тест и выбрать адрес площадки, на которой будет проходить обучение. Напомним, в Мурманске курсы программирования ведутся на базе Мурманского государственного арктического университета и Центра управления регионом.