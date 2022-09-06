До 10 сентября в Мурманской области продолжается фестиваль по сохранению исторической среды «Том Сойер Фест»

На этой неделе приглашенные специалисты из разных регионов страны выступят с открытыми лекциями. Они будут проходить каждый вечер в 18:00. Место – диджитал-холл Центра управления регионом (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 5).

Вчера, 5 сентября, Виктория Хаврошина, архитектор-реставратор и региональный координатор «Том Сойер Фест», поделилась опытом проведения фестиваля в Калуге. Это были практические советы для тех, кто хочет присоединиться к команде фестиваля и изменить свой город к лучшему.

6 сентября Дарья Жукова из Всероссийского общественного движения «Волонтёры культуры» расскажет о сообществе, планах движения, основных проектах и о том, как создается подобное движение.

7 сентября с лекцией выступят федеральный координатор «Том Сойер Фест» Татьяна Суркова и директор организации «За информационное общество» (оператор фестиваля в Самаре) Анастасия Кнор. Они расскажут о том, как локальная инициатива по восстановлению исторической среды распространилась на 70 городов России.

8 сентября Юрий Молодковец, художник-фотограф Государственного Эрмитажа, проведет лекцию «Историческое и экологическое сознания в фотографии». Автор представит взгляд на фотографию как на зеркало цивилизации и память человечества, и даст свой ответ на вопрос, как она может повлиять на экологию.

9 сентября выступит Марина Глагольева, дизайнер одежды, контент менеджер и оператор аккаунтов Государственного Эрмитажа в соцсетях. Она расскажет, как мода влияет на экологию, и что мы можем с этим сделать.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, вход на все лекции свободный. Подробная информация в группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru