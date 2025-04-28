До 12 июня северяне могут выбрать территорию для благоустройства в рамках Всероссийского голосования

В Мурманской области с 21 апреля стартовало Всероссийское голосование по проекту формирования комфортной городской среды выбору общественных территорий для благоустройства. В ходе оперативного совещания первый заместитель губернатора Оксана Демченко отметила, что оно позволяет жителям региона участвовать в определении, какие места будут улучшены в их городах и поселках.

«В этом году голосование проходит в семи муниципалитетах Мурманской области: Мурманск, Кировск, Апатиты, Кольский округ, Мончегорск, ЗАТО г. Североморск, Полярные Зори. Они входят в список опорных населённых пунктов АЗРФ, мастер-планы которых разработаны по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. От каждого муниципалитета на голосование выставлены по две территории. Участвовать могут все желающие онлайн на специальной платформе», – сообщила первый вице-губернатор Оксана Демченко.

Всего по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» и стратегическому плану развития региона «На Севере – жить!», который инициирован губернатором Андреем Чибисом, в Мурманской области за шесть лет благоустроено 157 общественных пространств.

С 2021 по 2024 годы в голосовании приняли участие более 278 тысяч человек, что подчеркивает их интерес к вопросам благоустройства.

Активное участие в голосование всегда принимают волонтеры. Они помогают северянам сделать свой выбор. Регистрация добровольцев для участия в проекте по благоустройству продлится до 5 июня на платформе Добро.рф.

Кроме того, в регионе уже стартовала уборка территорий в рамках Всероссийского субботника, и я призываю всех жителей присоединиться к этой акции для улучшения городской среды.

Подробнее в своем докладе рассказала и.о. министра градостроительства и благоустройства Мурманской области Диана Бойко.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/