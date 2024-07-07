До 130 тысяч рублей зарабатывают в Москве курьеры на самокате или велосипеде

Пешие курьеры в мегаполисах зарабатывают на 10% больше, чем год назад, автокурьеры — на 8%. Такой результат получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы и подбору персонала «SuperJob», проанализировав рынок труда в сфере курьерской доставки.

Вакансий служб доставки за год стало больше в 1,7 раза (данные в целом по РФ). Число резюме не изменилось. Конкурс на вакансию снизился на 40%.

Средний рыночный заработок пеших курьеров в мегаполисах за год вырос на 10%, водителей-курьеров — на 8%.

По Москве прирост составил по 5 тысяч рублей к средней рыночной зарплате для пешего курьера и курьера на автомобиле. Максимум для пешего курьера сегодня — 130 тысяч рублей, для водителя-курьера — 200 тысяч (+15 и 30 тысяч рублей за год соответственно).

Позиция курьера лидирует среди вакансий, на которые работодатели готовы принять подростков. Несовершеннолетние соискатели также чаще всего размещают резюме на позиции курьеров. Однако следует помнить законодательные ограничения: если работодатель официально принимает на работу несовершеннолетних, то им должны поручаться предоплаченные заказы малого веса либо доставка документов и некоммерческих грузов.